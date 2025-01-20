Eyüpspor'un Ahmed Kutucu transferinde Galatasaray'dan talebi belli oldu!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Ahmed Kutucu'nun transferi için Galatasaray ile görüşmelerini sürdüren Eyüpspor, genç forvetin transferine karşılık sarı-kırmızılılardan üç önemli talepte bulundu. İşte Eyüpspor'un şartları…(GS spor haberleri)
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2) Bonservis ücreti: Transferin bir parçası olarak Eyüpspor, Galatasaray'dan ek bir bonservis ücreti talep ediyor.
3) Transferin sezon sonunda gerçekleşmesi: Eyüpspor, Ahmed Kutucu'nun sezon sonuna kadar takımda kalmasını ve transferin ancak sezon sonunda resmiyet kazanmasını talep ediyor.
Ahmed Kutucu, Eyüpspor formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve Süper Lig devlerinin radarına girdi.
Milli futbolcu, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.
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