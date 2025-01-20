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Haberler Galatasaray Eyüpspor'un Ahmed Kutucu transferinde Galatasaray'dan talebi belli oldu!

Eyüpspor'un Ahmed Kutucu transferinde Galatasaray'dan talebi belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Ahmed Kutucu'nun transferi için Galatasaray ile görüşmelerini sürdüren Eyüpspor, genç forvetin transferine karşılık sarı-kırmızılılardan üç önemli talepte bulundu. İşte Eyüpspor'un şartları…(GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 14:01
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Eyüpspor'un Ahmed Kutucu transferinde Galatasaray'dan talebi belli oldu!

Eyüpspor'un genç golcüsü Ahmed Kutucu'nun transferi için Galatasaray ile görüşmeler sürüyor.

Eyüpspor'un Ahmed Kutucu transferinde Galatasaray'dan talebi belli oldu!

A Spor'un haberine göre Eyüpspor, Ahmed Kutucu'nun transferi karşılığında Galatasaray'dan üç talepte bulundu:

Eyüpspor'un Ahmed Kutucu transferinde Galatasaray'dan talebi belli oldu!

1) Yusuf Demir: Eyüpspor, Galatasaray kadrosunda yer alan genç oyuncu Yusuf Demir'i kadrosuna katmak istiyor.

Eyüpspor'un Ahmed Kutucu transferinde Galatasaray'dan talebi belli oldu!

2) Bonservis ücreti: Transferin bir parçası olarak Eyüpspor, Galatasaray'dan ek bir bonservis ücreti talep ediyor.

Eyüpspor'un Ahmed Kutucu transferinde Galatasaray'dan talebi belli oldu!

3) Transferin sezon sonunda gerçekleşmesi: Eyüpspor, Ahmed Kutucu'nun sezon sonuna kadar takımda kalmasını ve transferin ancak sezon sonunda resmiyet kazanmasını talep ediyor.

Eyüpspor'un Ahmed Kutucu transferinde Galatasaray'dan talebi belli oldu!

Ahmed Kutucu, Eyüpspor formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve Süper Lig devlerinin radarına girdi.

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