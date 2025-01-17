Atakaş Hatayspor 1-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Mersin Stadyumu'nda oynanan Trendyol Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Mücadele, büyük heyecan ve tartışmalı anlara sahne oldu.

BERKAN KUTLU 11'E DÖNDÜ

Galatasaray'da Gabriel Sara'nın yerine orta sahada Berkan Kutlu sahaya çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, ligde üç maçlık aranın ardından ilk 11'de yer aldı.

MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Süper Lig'deki 428. maçıyla sarı-kırmızılı forma altında en çok maça çıkan oyuncu rekorunu Bülent Korkmaz'la paylaştı.

MAÇIN İLK YARISI

Karşılaşmanın hemen başında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun kısa bir süre durdu.

15. dakikada Lucas Torreira'nın şutu direkten döndü.

Galatasaray'ın 26. dakikada Victor Osimhen ile bulduğu gol ise ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Hatayspor 28. dakikada Cemali Sertel'in golüyle öne geçti.

Barış Alper Yılmaz, 44. dakikada önemli bir pozisyondan yararlanamazken Hatayspor'da Lamine Diack ilk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gördü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarıya Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan'ı kenara alarak Roland Sallai ve Kerem Demirbay'ı sahaya sürerek başladı.

OSIMHEN'DEN PENALTI GOLÜ

55. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalan Dries Mertens'in pozisyonu sonrası VAR incelemesiyle penaltı kararı verildi. Victor Osimhen, 56. dakikada topu ağlara göndererek durumu 1-1'e getirdi.

GALATASARAY BASKI KURDU

Golden sonra Galatasaray baskısını artırdı. Dries Mertens ve Victor Osimhen ile yakalanan pozisyonlar sonuçsuz kalırken Hatayspor kalecisi Visar Bekaj, özellikle Osimhen'in kafa vuruşunda yaptığı kurtarışla fark yarattı.

78. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın korner sonrası bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 80. dakikada ise Barış Alper'in pasında Yunus Akgün'ün şutunu savunma engelledi.

Galatasaray'ın son dakikalardaki baskısına rağmen maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik iki puan kaybetti.

SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın deplasmanlardaki 17 maçlık galibiyet serisi sona erdi.