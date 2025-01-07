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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Michy Batshuayi iddiası! Ada'ya mı kiralanacak?

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Michy Batshuayi iddiası! Ada'ya mı kiralanacak?

Devre arası transfer hamleleri ile hem hücum hem de savunma hattını güçlendirmek isteyen, aynı zamanda Victor Osimhen'in bonservisi için kaynak yönetimine dikkat etmesi gereken Galatasaray'da flaş bir iddia ortaya atıldı. Ada basınından belirtilene göre Michy Batshuayi kiralık olarak o takıma gidebilir... | SON DAKİKA / Galatasaray Spor Haberleri (GS TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 11:08 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 11:18
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Michy Batshuayi iddiası! Ada'ya mı kiralanacak?

Galatasaray'ın bu sezon yedek kulübesindeki "acil durum golcüsü" Michy Batshuayi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Michy Batshuayi iddiası! Ada'ya mı kiralanacak?

Belçikalı, sonradan dahil olduğu maçlarda gösterdiği olağanüstü performans ile dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Michy Batshuayi iddiası! Ada'ya mı kiralanacak?

Son olarak Trabzonspor derbisinde fileleri havalandıran Batshuayi, RAMS Park'ta galibiyeti getirmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Michy Batshuayi iddiası! Ada'ya mı kiralanacak?

Üstelik golü, dakika 59'da Elias Jelert'in yerine oyuna dahil olduktan 4 dakika sonra kaydetmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Michy Batshuayi iddiası! Ada'ya mı kiralanacak?

Sarı kırmızılıların hücum hattı için devre arasında nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenirken, 31 yaşındaki santrfor ile ilgili İngiltere basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Michy Batshuayi iddiası! Ada'ya mı kiralanacak?

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin West Ham United'a yakınlığı ile bilinen claretandhugh.info sitesinden derlediği o haber...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Michy Batshuayi iddiası! Ada'ya mı kiralanacak?

Premier Lig ekiplerinden West Ham'da teknik direktör arayışları sürerken aynı zamanda devre arası için forvet transfer edilmek isteniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Michy Batshuayi iddiası! Ada'ya mı kiralanacak?

Haberde belirtilene göre Londra temsilcisi, Michail Antonio'nun uzun süreli sakatlığı ve Jarrod Bowen'ın 6 - 8 hafta sahalardan uzak kalması nedeniyle Batshuayi'yi kiralamayı düşünebilir.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Michy Batshuayi iddiası! Ada'ya mı kiralanacak?

Batshuayi'nin bu sezon nadiren 90 dakika sahada kalmasının ve Premier Lig ekiplerinde forma giydiği dönemlerde West Ham ile anılmasının görüşmeleri olumlu etkileyebileceği de aktarılan bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Michy Batshuayi iddiası! Ada'ya mı kiralanacak?

Daha önce Chelsea ile 77 maça çıkan ve 25 gol kaydeden oyuncu, Crystal Palace formasıyla 33 maçta 8 kere fileleri havalandırdı. Ayrıca Belçika Milli Takımı ile de 56 maçta 27 gol istatistiği bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Michy Batshuayi iddiası! Ada'ya mı kiralanacak?

Bu sezon Galatasaray'ın yedek forveti konumundaki Batshuayi, 2024-2025 sezonunda 25 maçta toplamda 720 dakika (maç başına ortalama 28 dakika) forma giyerken 7 gol ve 2 asist katkısı sundu.

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