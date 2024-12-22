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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan gündemi sarsacak Dybala hamlesi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan gündemi sarsacak Dybala hamlesi

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, transfer gündemini sarsacak bir hamleyle Dybala'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Roma ile temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızı bedelsiz olarak transfer etmenin yollarını arıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray'dan gündemi sarsacak Dybala hamlesi

Galatasaray, Paulo Dybala için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak Dybala hamlesi

TRANSFERİ BEDELSİZ BİTİRME PLANI

Hem Arjantinli yıldızla hem de Roma ile görüşen sarı kırmızılılar, transferi ocak ayında bedelsiz bitirmeyi planlıyor.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak Dybala hamlesi

31 yaşındaki süper yıldızın İtalyan ekibi ile sözleşmesi 31 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak Dybala hamlesi

10 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE HAZIR

Dybala'yı sezon sonuna kadar kiralayıp maaşını ödemek isteyen Cimbom, 10 milyon euro'luk bir bütçe hazırladı.

Galatasaray'dan gündemi sarsacak Dybala hamlesi

İtalyan basını, Roma ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin devam ettiğini, 31 yaşındaki futbolcunun İstanbul yolcusu olduğunu yazdı. Dybala, forvet arkası, forvet ve sağ kanatta oynayabiliyor.

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