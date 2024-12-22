TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan gündemi sarsacak Dybala hamlesi
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, transfer gündemini sarsacak bir hamleyle Dybala'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Roma ile temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızı bedelsiz olarak transfer etmenin yollarını arıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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10 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE HAZIR
Dybala'yı sezon sonuna kadar kiralayıp maaşını ödemek isteyen Cimbom, 10 milyon euro'luk bir bütçe hazırladı.
İtalyan basını, Roma ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin devam ettiğini, 31 yaşındaki futbolcunun İstanbul yolcusu olduğunu yazdı. Dybala, forvet arkası, forvet ve sağ kanatta oynayabiliyor.
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