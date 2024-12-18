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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sezonun ikinci yarısına devre arasında yapacağı transferler ile aynı şekilde devam etmek ve taraftarlarına bir şampiyonluk daha müjdelemek istiyor. Dünya yıldızları ile anılan sarı kırmızılıların radarında bulunan bir oyuncu, transfere yeşil ışık yaktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 11:58
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

Galatasaray, devre arası için arka arkaya transfer bombaları patlatarak taraftarlarına sezon sonunda gelecek olan şampiyonluğun sinyallerini veriyor.

Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

Bu sezon hem kendi ulusal liginde (Trendyol Süper Lig) hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Cimbom, şu anda Avrupa'da bunu başaran tek takım konumunda.

Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

Ayrıca Victor Osimhen için kaynak arayışlarına devam eden sarı kırmızılılarda bütün işler planlandığı gibi giderse "Aslan'a yakışır" bir kadro kurulmak üzere.

Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

Roma'dan Paulo Dybala'yı renklerine bağlamaya oldukça yakın olduğu ortaya çıkan Galatasaray, Premier Lig'de forma giyen bir yıldızı da radarına almıştı.

Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

Oyuncunun Ada'dan ayrılmak istemediği yönündeki haberler oyuncu tarafından Henry Winter'a verdiği röportaj ile birlikte yalanlandı. İşte o ifadeler ve transfere yeşil ışık…

Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

Manchester United'da forma giyen yetenekli kanat oyuncusu Marcus Rashford, yeni yıl izninde Winter'a konuştu.

Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

İzin gününde ayrıca eski ortaokulunu ziyaret eden Rashford, oradaki çocuklarla yemek yedi ve onlar için hazırladığı hediyeleri teslim etti.

Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

27 yaşındaki oyuncunun takım ile halihazırda bulunan uyum problemleri, Ruben Amorim'in gelişiyle daha da şiddet kazandı.

Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

Son olarak Manchester Derbisi'nde sahaya sürülmeyen Rashford, bu durumu "Derbinin dışında kalmak sinir bozucu. Olsun, yine de kazandık." diyerek açıkladı.

Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

Kendisine takımda kalıp kalmayacağı sorulduğunda ise, "Yeni bir meydan okumaya ve bir sonraki adıma hazır olduğumu düşünüyorum." dedi.

Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

Ayrıca İngiliz yıldız, "Ayrıldığımda kırgınlık olmayacak. İşler o noktaya gelmeden ayrılmam gerekiyor. Takımın geçmişte yaşadığı ayrılıklar gibi olsun istemem." ifadelerinde bulundu.

Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

Amorim yönetiminde 3 gol atmış olmasına rağmen oyuncunun 3-4-2-1 sistemine uymadığı için zorluk çektiği ortaya çıktı.

Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

PSG, Bayern Münih ve Marsilya gibi kulüplerin gündeminde olan İngiliz futbolcuyu Galatasaray'ın da istediği belirtilmişti.

Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

Sarı kırmızılıların bu transfer için menajer George Gardi'yi yetkilendirdiği ve Gardi'nin transfer hakkında "Takımdan ayrılmaya karar verirse onu kesinlikle getireceğim." dediği ortaya çıkmıştı.

Galatasaray'a Ada'dan dünya yıldızı! Transfere yeşil ışık yaktı

Galatasaray'ın hücum hattındaki sakatlıklara ve aksamalara merhem olacak Rashford'un durumu taraftarlarca yakından takip ediliyor.

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