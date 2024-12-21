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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!

Orta saha hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da ara transfer için yoğun mesai sürüyor. Okan Buruk, sarı kırmızılı yönetimden eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!

Ara transferde sadece ilk 11'i değil, yedek kulübesini de güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu yönde de çalışmalara başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!

Lucas Torreira ve Gabriel Sara'yı yedeklenmesini isteyen teknik direktör Okan Buruk, yönetime Başakşehir'den eski öğrencisi Berkay Özcan'ın ismini verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!

RAMS Başakşehir'de kadro dışı kalan 26 yaşındaki oyuncu için harekete geçen transfer komitesi; Turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ'a Berkay'ın durumunu sordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!

Kadro dışı olmasından dolayı Başakşehir tarafının bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!

Berkay'ın da Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ve bu transfer için tarafların anlaşmasını beklediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!

2020 yılında Alman ekibi Hamburg'dan RAMS Başakşehir'e 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle gelen Berkay Özcan, bu sezon tüm kulvarlarda 20 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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