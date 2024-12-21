GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!
Orta saha hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da ara transfer için yoğun mesai sürüyor. Okan Buruk, sarı kırmızılı yönetimden eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Kadro dışı olmasından dolayı Başakşehir tarafının bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.
Berkay'ın da Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ve bu transfer için tarafların anlaşmasını beklediği öğrenildi.
2020 yılında Alman ekibi Hamburg'dan RAMS Başakşehir'e 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle gelen Berkay Özcan, bu sezon tüm kulvarlarda 20 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
Ardından ise yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.
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