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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Flaş Dybala iddiası! Galatasaray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak

TRANSFER HABERİ - Flaş Dybala iddiası! Galatasaray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İstanbul'da menajeriyle görüştüğü Paulo Dybala için gün sayıyor. Arjantin basını, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 14:01
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Flaş Dybala iddiası! Galatasaray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak

Kış transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Flaş Dybala iddiası! Galatasaray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Flaş Dybala iddiası! Galatasaray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak

Yönetim, 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Carlos Novel ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Flaş Dybala iddiası! Galatasaray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak

Novel, sarı-kırmızılıların RAMS Park'ta Trabzonspor ile oynadığı maçı da yerinden takip etti.

TRANSFER HABERİ - Flaş Dybala iddiası! Galatasaray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak

İtalyan basını, ocak ayında sarı-kırmızılı takıma transfer olması beklenen Dybala ile yapılacak sözleşmenin detaylarını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Flaş Dybala iddiası! Galatasaray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak

Correire dello Sport'ta yer alan haberde Galatasaray, Arjantinli yıldızla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERİ - Flaş Dybala iddiası! Galatasaray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak

Yarım sezon için 5 milyon Euro maaş alacak olan Dybala'nın, diğer sezonlar için 10 milyon Euro alacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Flaş Dybala iddiası! Galatasaray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak

Galatasaray'da yıldız futbolcu için heyecanlı bekleyiş başlarken, Arjantin'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Flaş Dybala iddiası! Galatasaray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak

Soy Xeneize'de yer alan haberde Boca Juniors'lı taraftarların, takımlarında görmek istedikleri Paulo Dybala'nın Galatasaray'a transfer olması halinde büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Flaş Dybala iddiası! Galatasaray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak

Haberde Arjantin ekibinin daha önce de deneyimli futbolcuyla ilgilendiği ve ülkesine dönüşünün beklendiği vurgulanırken, Dybala'nın 10 milyon Euro'luk teklifin cazibesine kapılarak kariyerini Avrupa'da sürdüreceği aktarıldı.

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