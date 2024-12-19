TRANSFER HABERİ - Flaş Dybala iddiası! Galatasaray'a giderse dünyaları başlarına yıkılacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İstanbul'da menajeriyle görüştüğü Paulo Dybala için gün sayıyor. Arjantin basını, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Novel, sarı-kırmızılıların RAMS Park'ta Trabzonspor ile oynadığı maçı da yerinden takip etti.
İtalyan basını, ocak ayında sarı-kırmızılı takıma transfer olması beklenen Dybala ile yapılacak sözleşmenin detaylarını açıkladı.
Correire dello Sport'ta yer alan haberde Galatasaray, Arjantinli yıldızla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Yarım sezon için 5 milyon Euro maaş alacak olan Dybala'nın, diğer sezonlar için 10 milyon Euro alacağı belirtildi.
Galatasaray'da yıldız futbolcu için heyecanlı bekleyiş başlarken, Arjantin'den flaş bir iddia ortaya atıldı.
Soy Xeneize'de yer alan haberde Boca Juniors'lı taraftarların, takımlarında görmek istedikleri Paulo Dybala'nın Galatasaray'a transfer olması halinde büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağı belirtildi.
Haberde Arjantin ekibinin daha önce de deneyimli futbolcuyla ilgilendiği ve ülkesine dönüşünün beklendiği vurgulanırken, Dybala'nın 10 milyon Euro'luk teklifin cazibesine kapılarak kariyerini Avrupa'da sürdüreceği aktarıldı.
DİĞER