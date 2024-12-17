Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, İtalya Serie A devi Roma ile 2 oyuncu için temas kurmaya devam ediyor. İşte hem Paulo Dybala hem de yıldız oyununun takım arkadaşını kadroya katmak için süren dev operasyon... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 11:31 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 12:05
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Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 15. maçında 13. galibiyetini aldı. İki de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 41'e çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.
SON 19 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta mağlup olmadı.
İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.
Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
YUNUS AKGÜN DURDURULAMIYOR
Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı Yunus Akgün, gollerine devam ediyor.
Sarı-kırmızılı formayla UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta 5 gol kaydeden Yunus, Süper Lig'de ise 15. müsabakada 4. kez gol sevinci yaşadı.
Bu mücadelenin hemen ardından ise bomba bir haber geldi.
DYBALA VE PELLEGRINI BOMBASI!
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun derlediği ve La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Roma'dan ayrılacak Dybala ve Pellegrini'yi kadrosuna katmaya çok yakın.
Haberde, sarı kırmızılı ekibin bu ikiliyi transfer etmek istediği yer aldı.
Di Marzio'un haberine göre ise Galatasaray, Dybala için 10 milyon Euro'luk bir teklif sundu.
Pellegrini için ise İtalyan ekibinin 5 milyon Euro istediği biliniyordu
On numara oynayan Lorenzo Pellegrini'nin güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.
Dybala'nin ise piyasa değerinin 12 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
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