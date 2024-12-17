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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, İtalya Serie A devi Roma ile 2 oyuncu için temas kurmaya devam ediyor. İşte hem Paulo Dybala hem de yıldız oyununun takım arkadaşını kadroya katmak için süren dev operasyon... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 11:31 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 12:05
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Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u uzatmada bulduğu golle 4-3 yenerek zirvedeki puan farkını korudu.

Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

RAMS Park'ta yapılan müsabakaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Dries Mertens'in golüyle öne geçti. Özellikle sol kanadından gelişen ataklarda sıkıntı yaşayan Galatasaray, 17. dakikada Ozan Tufan'ın golüne engel olamayınca 1-1 eşitlik sağlandı. Sonrasında oyunun kontrolünü alan ev sahibi ekip, 29. dakikada Yunus Akgün'ün attığı şık golle yeniden üstünlük kurdu: 2-1. Kalan bölümde sarı-kırmızılılar Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ile net pozisyonlardan yararlanamasa da devre arasına önde girdi.

Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

İkinci yarıya daha iyi giren taraf Karadeniz temsilcisi oldu. Bordo-mavili ekip, 51. dakikada Simon Banza, 55. dakikada ise Ozan Tufan'ın ayağından bulduğu gollerle 3-2 öne geçti. Galatasaray, rakibine Michy Batshuayi'nin 63. dakikada penaltıdan attığı golle cevap vererek skora bir kez daha denge getirdi: 3-3. Maçın geri kalan bölümünde girdiği birçok pozisyonda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemeyen Galatasaray, 90+8. dakikada Batshuayi'nin kafa golüyle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 15. maçında 13. galibiyetini aldı. İki de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 41'e çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

SON 19 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta mağlup olmadı.

Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

YUNUS AKGÜN DURDURULAMIYOR
Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı Yunus Akgün, gollerine devam ediyor.

Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

Sarı-kırmızılı formayla UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta 5 gol kaydeden Yunus, Süper Lig'de ise 15. müsabakada 4. kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

Bu mücadelenin hemen ardından ise bomba bir haber geldi.

Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

DYBALA VE PELLEGRINI BOMBASI!

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun derlediği ve La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Roma'dan ayrılacak Dybala ve Pellegrini'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

Haberde, sarı kırmızılı ekibin bu ikiliyi transfer etmek istediği yer aldı.

Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

Di Marzio'un haberine göre ise Galatasaray, Dybala için 10 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

Pellegrini için ise İtalyan ekibinin 5 milyon Euro istediği biliniyordu

Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

On numara oynayan Lorenzo Pellegrini'nin güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.

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