Galatasaray'dan Roma'ya transfer çıkarması! Dybala ve arkadaşı devre arasında...

RAMS Park'ta yapılan müsabakaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Dries Mertens'in golüyle öne geçti. Özellikle sol kanadından gelişen ataklarda sıkıntı yaşayan Galatasaray, 17. dakikada Ozan Tufan'ın golüne engel olamayınca 1-1 eşitlik sağlandı. Sonrasında oyunun kontrolünü alan ev sahibi ekip, 29. dakikada Yunus Akgün'ün attığı şık golle yeniden üstünlük kurdu: 2-1. Kalan bölümde sarı-kırmızılılar Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ile net pozisyonlardan yararlanamasa da devre arasına önde girdi.

İkinci yarıya daha iyi giren taraf Karadeniz temsilcisi oldu. Bordo-mavili ekip, 51. dakikada Simon Banza, 55. dakikada ise Ozan Tufan'ın ayağından bulduğu gollerle 3-2 öne geçti. Galatasaray, rakibine Michy Batshuayi'nin 63. dakikada penaltıdan attığı golle cevap vererek skora bir kez daha denge getirdi: 3-3. Maçın geri kalan bölümünde girdiği birçok pozisyonda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemeyen Galatasaray, 90+8. dakikada Batshuayi'nin kafa golüyle sahadan 4-3 galip ayrıldı.