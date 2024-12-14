TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dursun Özbek'ten o yıldıza 50 milyonluk jest!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Başkan Dursun Özbek'in takımdaki o futbolcuya büyük bir jest hazırlığında olduğu öğrenildi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kerem Aktürkoğlu'nun gidişinin ardından formayı alan ve performansıyla fark yaratan Yunus Akgün'ün maaşında ciddi bir iyileştirme yapılacak.
Yunus Akgün'ün 12 milyon lira olan yıllık ücreti Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, 50 milyon liraya yükseltilecek.
Yeni sözleşmeyle birlikte Yunus Akgün, 2028 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı terletecek.
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıktı.
Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
DİĞER