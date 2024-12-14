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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dursun Özbek'ten o yıldıza 50 milyonluk jest!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dursun Özbek'ten o yıldıza 50 milyonluk jest!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Başkan Dursun Özbek'in takımdaki o futbolcuya büyük bir jest hazırlığında olduğu öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 13:01
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dursun Özbek'ten o yıldıza 50 milyonluk jest!

Başarılı bir sezon geçiren Yunus Akgün, Avrupa Ligi gol krallığı yarışında 5 golle Hojlund, Samu ve Varga ile zirveyi paylaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dursun Özbek'ten o yıldıza 50 milyonluk jest!

Süper Lig'de sarı-kırmızılıların başarılı performansının mimarlarından olan milli futbolcu, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dursun Özbek'ten o yıldıza 50 milyonluk jest!

24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşmeyi kabul ettiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dursun Özbek'ten o yıldıza 50 milyonluk jest!

Kerem Aktürkoğlu'nun gidişinin ardından formayı alan ve performansıyla fark yaratan Yunus Akgün'ün maaşında ciddi bir iyileştirme yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dursun Özbek'ten o yıldıza 50 milyonluk jest!

Yunus Akgün'ün 12 milyon lira olan yıllık ücreti Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, 50 milyon liraya yükseltilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dursun Özbek'ten o yıldıza 50 milyonluk jest!

Yeni sözleşmeyle birlikte Yunus Akgün, 2028 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı terletecek.

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