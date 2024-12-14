TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dursun Özbek'ten o yıldıza 50 milyonluk jest!

Kerem Aktürkoğlu'nun gidişinin ardından formayı alan ve performansıyla fark yaratan Yunus Akgün'ün maaşında ciddi bir iyileştirme yapılacak.

Yunus Akgün'ün 12 milyon lira olan yıllık ücreti Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, 50 milyon liraya yükseltilecek.