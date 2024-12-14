TRANSFER HABERİ - Manchester City istedi Galatasaray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen Fernando Muslera'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Bundesliga'da buldu. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Manchester City'nin de istediği Alman file bekçisini kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray'da 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Deneyimli file bekçisinin ailesinin yanında olmak istemesi nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.
Sezonun sona ermesiyle birlikte 38 yaşındaki eldivenle yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da kaleci arayışları hız kazandı.
Sarı-kırmızılıların adı şimdiden birçok isimle anılırken, Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
MUSLERA'NIN YERİNE ZETTERER
Sky DE kaynaklı haberde Galatasaray, Werder Bremen forması giyen Michael Zetterer'i liste başına aldı.
Haberde Manchester City'nin de sezon başında Alman kaleciyi transfer etmek istediği belirtildi.
Bundesliga ekibinin kaleyi 20 yaşındaki Mio Backhaus'a emanet edeceği ve yedeğe çekilecek Michael Zetterer'i satışa çıkaracağı aktarıldı.
Michael Zetterer bu sezon Werder Bremen formasıyla 16 maça çıktı.
Alman file bekçisi kalesinde 25 gol görürken, 4 maçta da kalesini gole kapattı.
29 yaşındaki kalecinin Werder Bremen ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Zetterer'in güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.
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