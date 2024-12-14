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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Manchester City istedi Galatasaray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci

TRANSFER HABERİ - Manchester City istedi Galatasaray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen Fernando Muslera'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Bundesliga'da buldu. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Manchester City'nin de istediği Alman file bekçisini kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 18:03
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Manchester City istedi Galatasaray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Manchester City istedi Galatasaray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Manchester City istedi Galatasaray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci

Teknik heyetin raopru doğrultusunda hareket edecek olan yönetimin önceliklerinden biriyse kaleci transferi...

TRANSFER HABERİ - Manchester City istedi Galatasaray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci

Galatasaray'da 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERİ - Manchester City istedi Galatasaray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci

Deneyimli file bekçisinin ailesinin yanında olmak istemesi nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Manchester City istedi Galatasaray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci

Sezonun sona ermesiyle birlikte 38 yaşındaki eldivenle yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da kaleci arayışları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Manchester City istedi Galatasaray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci

Sarı-kırmızılıların adı şimdiden birçok isimle anılırken, Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Manchester City istedi Galatasaray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci

MUSLERA'NIN YERİNE ZETTERER

Sky DE kaynaklı haberde Galatasaray, Werder Bremen forması giyen Michael Zetterer'i liste başına aldı.

TRANSFER HABERİ - Manchester City istedi Galatasaray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci

Haberde Manchester City'nin de sezon başında Alman kaleciyi transfer etmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Manchester City istedi Galatasaray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci

Bundesliga ekibinin kaleyi 20 yaşındaki Mio Backhaus'a emanet edeceği ve yedeğe çekilecek Michael Zetterer'i satışa çıkaracağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Manchester City istedi Galatasaray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci

Michael Zetterer bu sezon Werder Bremen formasıyla 16 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Manchester City istedi Galatasaray alıyor! Muslera'nın yerine Alman kaleci

Alman file bekçisi kalesinde 25 gol görürken, 4 maçta da kalesini gole kapattı.

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