GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu
Avrupa'da Malmö ile 2-2 berabere kalan Galatasaray rotasını Süper Lig'e çevirdi. 16. haftada kritik bir sınava çıkacak Cimbom evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Sakatlıklarla boğuşan sarı kırmızılılar maç öncesi kadro kurmakta zorlanıyor. Sivasspor maçında sakatlanan Nijeryalı yıldızdan derbi öncesi sevindirici haber geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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YARIN NETLEŞECEK
Osimhen, Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyordu ancak yapılan kontrollerde Nijeryalı yıldızın ağrılarında azalma olduğu belirtildi.
Teknik direktör Okan Buruk da Trabzonspor maçı öncesinde Osimhen'i deneyecek.
Son antrenmanda yer alması beklenen yıldız golcünün ağrıları artmazsa pazartesi günü RAMS Park'ta ilk 11'de maça başlayacak.
Victor Osimhen'in derbide oynama ihtimali ise yüzde 50...
Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da şu ana kadar Avrupa'da ve ligde 4 maçta forma giyemedi.
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