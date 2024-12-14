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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Avrupa'da Malmö ile 2-2 berabere kalan Galatasaray rotasını Süper Lig'e çevirdi. 16. haftada kritik bir sınava çıkacak Cimbom evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Sakatlıklarla boğuşan sarı kırmızılılar maç öncesi kadro kurmakta zorlanıyor. Sivasspor maçında sakatlanan Nijeryalı yıldızdan derbi öncesi sevindirici haber geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Avrupa Ligi'nde Malmö ile 90+2'de yediği golle 2-2 berabere kalan Galatasaray, pazartesi günü ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Bu karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılara sakat olan Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'den sevindirici haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Sivasspor'la deplasmanda oynanan maçı ağrıları nedeniyle tamamlayamayan süper starın çekilen MR'ında sağ arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

YARIN NETLEŞECEK
Osimhen, Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyordu ancak yapılan kontrollerde Nijeryalı yıldızın ağrılarında azalma olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Teknik direktör Okan Buruk da Trabzonspor maçı öncesinde Osimhen'i deneyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu

Son antrenmanda yer alması beklenen yıldız golcünün ağrıları artmazsa pazartesi günü RAMS Park'ta ilk 11'de maça başlayacak.

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