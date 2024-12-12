Malmö 2-2 Galatasaray (GENİŞ - ÖZET) Cimbom sonunu getiremedi!

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar İsveç ekibi ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray'ın gollerini 43' Elias Jelert ve 56' Yunus Akgün kaydetti.
Malmö golleri Erik Botheim ve Sergio Pena'dan geldi.
Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Cimbom puanını 12'ye yükseltti.
Malmö ise puanını 4 yaptı.
SANCHEZ OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez 32. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
JELERT İLK GOLÜNÜ ATTI!
Sarı kırmızılıların Danimarkalı oyuncusu sarı kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Malmö, Botheim ile öne geçti. pic.twitter.com/y1HiruA2mq
— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024
⚽️GOOLL!! Elias Jelert atıyor Galatasaray beraberliği yakalıyor! İsveç'te şimdi beraberlik var! pic.twitter.com/SiSumNNSZO— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024
⚽️GOOOLLL! Yunus Akgün!!! Mertens'le al veri yaptı golünü attı! Galatasaray 1-0'dan döndü! pic.twitter.com/uWjBBTVR2L
— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024
Malmö, Pena ile beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/pxtsM74XCX
— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024