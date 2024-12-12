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Haberler Galatasaray Malmö 2-2 Galatasaray (GENİŞ - ÖZET) Cimbom sonunu getiremedi!

Malmö 2-2 Galatasaray (GENİŞ - ÖZET) Cimbom sonunu getiremedi!

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Malmö'ye konuk oldu. Sarı kırmızılılar İsveç ekibi ile 2-2 berabere kaldı. İşte maçın geniş özeti...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 22:40 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 23:01
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Malmö 2-2 Galatasaray (GENİŞ - ÖZET) Cimbom sonunu getiremedi!

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar İsveç ekibi ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'ın gollerini 43' Elias Jelert ve 56' Yunus Akgün kaydetti.

Malmö golleri Erik Botheim ve Sergio Pena'dan geldi.

Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Cimbom puanını 12'ye yükseltti.

Malmö ise puanını 4 yaptı.

SANCHEZ OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez 32. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

JELERT İLK GOLÜNÜ ATTI!

Sarı kırmızılıların Danimarkalı oyuncusu sarı kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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