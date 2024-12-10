Takım revire döndü

Bu sezon yaşanan sakatlıklardan yana yüzü bir türlü gülmeyen Galatasaray'da Sivas deplasmanı da pahalıya patladı. Karşılaşmanın uzatmalarında Manaj'ın sert müdahalesi sonrasında sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. MR'ı çekilen milli yıldızın sol diz iç yan bağlarında esneme, kanama ve ayak bileğinde ödem tespit edildi. Adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen'in ise orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle 2 hafta oynaması beklenmiyor. İki yıldız da Trabzonspor derbisini kaçıracak.