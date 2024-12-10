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Haberler Galatasaray Takım revire döndü

Takım revire döndü

MR’ı çekilen Barış’ın 3, Osimhen’in ise 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 06:50
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Takım revire döndü

Bu sezon yaşanan sakatlıklardan yana yüzü bir türlü gülmeyen Galatasaray'da Sivas deplasmanı da pahalıya patladı. Karşılaşmanın uzatmalarında Manaj'ın sert müdahalesi sonrasında sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. MR'ı çekilen milli yıldızın sol diz iç yan bağlarında esneme, kanama ve ayak bileğinde ödem tespit edildi. Adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen'in ise orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle 2 hafta oynaması beklenmiyor. İki yıldız da Trabzonspor derbisini kaçıracak.

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