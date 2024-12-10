Hakemi de yendi

Galatasaray ile TFF arasında yaşanan gerilimin ana sebebi olan hakem kararları, Sivas deplasmanında da sarı-kırmızılıların canını yaktı. Eyüp maçı sonrasında Başkan Dursun Özbek'in A SPOR yayınında hakem hatalarıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından Sivas deplasmanında da yaşanan hatalar bardağı taşıran son damla oldu. G.Saray yönetimi, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını isterken Sivas deplasmanındaki skandallar futbolun önüne geçti.

DÜDÜĞÜ ASANA KADAR!

Balde'nin Roland Sallai'ye attığı tokadı görmeyen, Metehan'ın kırmızısı öncesinde Manaj'ın elle oynamasını 'es' geçen hakem Turgut Doman'ın kötü yönetimi, son pozisyonla tavan yaptı. Manaj'ın Barış Alper'e yaptığı 'gaddarca' faulü 'VAR' çağrısına karşın görmezden gelen Doman'ın kararlarına karşın G.Saray üstün bir oyunla zafere uzanarak F.Bahçe ile aradaki farkı 6'ya çıkarttı. Yönetim ayrıca Turgut Doman'ın düdüğünü asması için bastırırken süreci de yakından takip edecek.

MANAJ'A CEZA YOK

Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faul sonrasında büyük tepki çeken Rey Manaj'ın hareketi büyük tepki toplamıştı. Futbol kamuoyunda oyuncunun kırmızı kart görmemesine karşın ceza alması yönünde bir görüş hakim olsa da böyle bir durumun mümkün olmadığı ortaya çıktı. Talimatlar gereği hakem sahada kararını verdiği için Manaj gördüğü sarı kartla kalacak.

RAKAMLAR DA 'CİMBOM' DİYOR

Süper Lig'de liderliğini sürdüren G.Saray, rakamlarda da zirvedeki yerini koruyor. 15 hafta sonunda 38 kez fileleri sarsan sarı-kırmızılılar, 257 kez ile de rakip kaleye en fazla şut çeken takım oldu. 65 defa net gol pozisyonuna giren G.Saraylı oyuncular özellikle hücum organizasyonlarında başı çekiyor.

2000 KADROSU DAHA İYİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan kadronun, elindeki mevcut kadrodan daha iyi olduğunu söyledi. O dönemin 6-7 yıllık bir emeğin karşılığı olduğunu belirten Buruk, "O takım bir arada oynaya oynaya bir yerlere geldi. Şuanda oynadığımız oyunu da oraya çok yakın görüyorum" dedi.