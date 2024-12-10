Galatasaray Metehan Baltacı ile sözleşme uzattı!

Galatasaray Kulübü, genç futbolcusu Metehan Baltacı ile yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoperin sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Metehan Baltacı, Galatasaray formasıyla bu sezon 7 maçta görev yaptı.

Metehan ligde son oynanan Sivasspor maçında kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakmıştı.

"GALATASARAY HİS TAKIMIDIR"

Metehan Baltacı: "Bugün, Galatasaray ile olan sözleşmemi 2028 yılına kadar uzatarak hayatımın en özel hikâyesine yeni bir sayfa ekliyorum. Bu forma ile başladığım yolculukta, altyapımızın sahalarında ter döktüğüm ilk günden beri hayalim, bir gün A takım seviyesinde bu armayı gururla taşımaktı.

Galatasaray benim için sadece bir kulüp değil, aynı zamanda bir aile, bir tutku ve hayallerimin gerçeğe dönüştüğü yer oldu.

Bu kutsal formayı giymeye devam etmek, armamız için sahada ter dökmek ve bu büyük camianın bir parçası olarak elimden gelenin en iyisini yapmak için büyük bir heyecan duyuyorum.

Metin Oktay'ın dediği gibi: "Galatasaray bir his takımıdır. Bu his, sadece futbolculara değil, taraftara da sirayet eder." İşte ben de bu hisle büyüdüm ve bu hisle sahaya çıkıyorum. Bana güvenen, beni destekleyen tüm taraftarlarımıza, hocalarıma ve bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Galatasaray için daha nice başarılara koşmak, bu arma uğruna savaşmaya devam etmek ve bu büyük camianın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

Cimbom'un bir evladı olarak, hep birlikte daha büyük zaferlere yürüyeceğimiz bu yolda her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.." ifadelerini kullandı.