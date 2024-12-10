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Haberler Galatasaray Acun Ilıcalı'ya flaş cevap: "Onun haddi değil"

Acun Ilıcalı'ya flaş cevap: "Onun haddi değil"

Son dakika Galatasaray haberi | Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın Başkanı ödülüne layık görülen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ödül töreni sonrası açıklamalarda bulundu. MHK'ya tepki göstererek TFF'ye çağrıda bulunan Özbek,Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına da cevap verdi. İşte Özbek'in o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 17:42 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 18:00
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Acun Ilıcalı'ya flaş cevap: "Onun haddi değil"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın Başkanı ödülünü kazandı. Ödül töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Özbek Merkez Hakem Kurulu'na tepki göstererek TFF'ye çağrıda bulundu. Özbek ayrıca Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın da açıklamalarına cevap verdi. İşte Dursun Özbek'in o sözleri:

"ONUN HADDİNE DEĞİL"

"Acun Ilıcalı'nın seviyesi, konuşma tarzı ve söyledikleri itibarıyla Galatasaray 2. Başkanı'na böyle bir şey söylemesi kabul edilemez. Haddine değil."

"BÜTÜN TÜRKİYE'NİN KABUL ETTİĞİ..."

"TFF açıklaması, neticede milli bir sporcu, geçmiş olsun yeterli mi, insanı olarak bu mesajı yayınlamak lazım. Ama işin detayına girince, bu olayın nasıl olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Gece geç saatlerde, maçtan sonra yapılan açıklamalar ve özellikle MHK'nin başkanının yaptığı açıklamalar dikkate değer. Bizzat izledim ben. Siz de izlediyseniz, bir şey dikkatinizi çekmiştir. Bütün Türkiye'nin kabul ettiği bir faul sonrası, top ortada yok, maksatlı bir hareketi anlatırken, MHK eğildi, büküldü, 90 dakika iyi bir maç yönetildi, hareket krampona falan gibi saçma sapan açıklamalar yaptı. Buna ne gerek var? Sen burada gördüğünü net olarak açıklamak zorundasın. Böyle eğilip, bükülüp işi sulandırması hoşumuza gitmedi."

"BİR DOSYA HAZIRLIYORUZ"

"MHK görevini yapamıyor. Sadece Galatasaray maçı için değil. İşin bütününe girince, çok net olarak görürsünüz. Hakem fiyaskosu, MHK'nin tutumu Galatasaray için kabul edilemez. Yayıncı kuruluş da bütün maçlarda aleyhimize olan pozisyonları farklı açılardan gösteriyor, lehimize olan pozisyonları farklı açıdan göstererek bir eyyam peşinde. Yani bunu ticari kaygı ile mi yapıyorlar? Arkadaşlarım çalışıyor. Kısa sürede bir dosya hazırlıyoruz. Kendilerine vereceğiz. Yayıncı kuruluşun bundan sonra da hareketlerinde dikkatli olması lazım. VAR'a gönderilen görüntüler onlar tarafından gönderiliyor. İş iş geçtikten sonra, 10 dakika geçtikten sonra göstermenin manası yok. Zamanında, anında, tarafsız bir şekilde görüntülerin yayınlanması lazım. Yayıncı kuruluşa mesajım şu, adil olun, ticari kaygıyla görüntülerle oynamayın."

"GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

TFF başkanının benimle görüşme talebi olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de herhangi bir görüşmem olmadı.

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