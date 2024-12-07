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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Son olarak Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Okan Buruk'un stoper hattına kime görev vereceği merak konusu olurken ilk 11 planını belirledi. İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 12:08
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Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü Net Global Sivasspor'a konuk olacak.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 11 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya zirvede girdi.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Kırmızı-beyazlı ekip ise 14 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Sivas temsilcisi, 15. hafta öncesinde 18 puanla 9. sırada yer aldı.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

GALATASARAY SAVUNMASINDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle savunmada ciddi bir sıkıntı yaşıyor.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan ile sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında süre alamayacak.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Milli stoper Abdülkerim Bardakcı'nın da maçta forma giymesi beklenmiyor.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Galatasaray'da ayrıca sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de karşılaşmada görev yapamayacak.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

DEPLASMANDA KAZANMA SERİSİNİ 14 MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki son 14 maçını kazandı.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 5 maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 14 maçlık seri yakaladı.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek seriyi uzatmayı hedefliyor.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

SON 16 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 16 maçta mağlup olmadı.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ünvanıyla yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, son 2 resmi karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'in 14. haftasında ise sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

GOL UMUDU OSIMHEN OLACAK

Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki en önemli gol ayağı Nijeryalı santrfor Victor Osimhen olacak.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, çıktığı son 9 resmi maçın 6'sında fileleri havalandırdı.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Süper Lig'deki son 6 maçın 4'ünde gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarstı. Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 12 müsabakada 9 kez gol attı.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Galatasaray'da Osimhen'i resmi müsabakalarda altışar golü olan Barış Alper Yılmaz, Michy Batshuayi ve Yunus Akgün, 4 gol atan Dries Mertens, ikişer kez fileleri havalandıran Gabriel Sara, Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı takip ediyor.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

BU SEZON İKİNCİ GÜNDÜZ MAÇI

Galatasaray, bu sezon ikinci kez gündüz maça çıkacak.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Ligin 12. haftasında saat 16.00 seansında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci gündüz maçını Sivasspor ile yapacak.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Sivas'taki hava koşulları nedeniyle saat 16.00'da oynanacak maç sırasında sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

Galatasaray, Sivas deplasmanından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk olacak. O müsabaka gününde ise sıcaklık 0'ın altına düşecek.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

OKAN BURUK KARARINI VERDİ!

Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesi muhtemel 11'ini belirledi.

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

İşte Cimbom'un, Sivasspor maçı 11'i..

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

DAVINSON

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

NELSSON

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

METEHAN

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

SARA

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

BARIŞ ALPER

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

YUNUS

Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i

SALLAI

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