TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai'nin golleriyle karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Eyüpspor'un golleri ise Emre Akbaba ve Prince Obeng Ampem'den geldi.

Cimbom, Süper Lig'de en son 28 Eylül tarihinde Kasımpaşa ile sahasında oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmadan sonra ilk kez puan kaybetti.