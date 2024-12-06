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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var

Galatasaray yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından bir diğer yıldızı Victor Osimhen'e hücum bölgesinde partner olabilecek bir yıldızı transfer etmek istiyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar bu doğrultuda rotasını İtalya'ya çevirdi ve Serie A devlerinden o takımda forma giyen o yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 10:44
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai'nin golleriyle karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Eyüpspor'un golleri ise Emre Akbaba ve Prince Obeng Ampem'den geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var

Cimbom, Süper Lig'de en son 28 Eylül tarihinde Kasımpaşa ile sahasında oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmadan sonra ilk kez puan kaybetti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var

Öte yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var

Sarı-kırmızılılar yıldız golcüleri Mauro Icardi'nin Tottenham maçında yaşadığı çarpraz bağ sakatlığının ardından santrafor rotasyonuna bir takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var

Bu doğrultuda İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var

ARNAUTOVIC GALATASARAY'A GELEBİLİR

Notizie Inter'de yer alan haberde, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Marko Arnautovic'in Icardi'nin çarpraz bağ sakatlığı sonrasında Osimhen'e ortak olabilecek bir forvet arayan Galatasaray'a transfer olabileceği yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var

Haberde ayrıca Arnautovic'in nitelikleri ve tecrübesiyle Galatasaray'ın değerlendirdiği profillerden biri olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var

İKİ YOLDAN BİRİNİ TERCİH EDECEK

Haberde son olarak Avusturyalı yıldızın Inter'de forma şansı beklemekle Galatasaray'ın yaklaşan teklifini kabul etmek arasında bir seçim yapacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var

Arnautovic yeni sezonda Inter formasıyla 8 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan 35 yaşındaki oyuncunun Inter'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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