TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan o yıldıza teklif! Şimdi önünde iki seçenek var
Galatasaray yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından bir diğer yıldızı Victor Osimhen'e hücum bölgesinde partner olabilecek bir yıldızı transfer etmek istiyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar bu doğrultuda rotasını İtalya'ya çevirdi ve Serie A devlerinden o takımda forma giyen o yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak.
Öte yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar yıldız golcüleri Mauro Icardi'nin Tottenham maçında yaşadığı çarpraz bağ sakatlığının ardından santrafor rotasyonuna bir takviye yapmak istiyor.
Bu doğrultuda İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
ARNAUTOVIC GALATASARAY'A GELEBİLİR
Notizie Inter'de yer alan haberde, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Marko Arnautovic'in Icardi'nin çarpraz bağ sakatlığı sonrasında Osimhen'e ortak olabilecek bir forvet arayan Galatasaray'a transfer olabileceği yazıldı.
Haberde ayrıca Arnautovic'in nitelikleri ve tecrübesiyle Galatasaray'ın değerlendirdiği profillerden biri olduğu belirtildi.
İKİ YOLDAN BİRİNİ TERCİH EDECEK
Haberde son olarak Avusturyalı yıldızın Inter'de forma şansı beklemekle Galatasaray'ın yaklaşan teklifini kabul etmek arasında bir seçim yapacağı vurgulandı.
Arnautovic yeni sezonda Inter formasıyla 8 maça çıkıp 1 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan 35 yaşındaki oyuncunun Inter'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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