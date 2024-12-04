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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ve yönetim...

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ve yönetim...

Son dakika haberi: Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez'in talipleri artıyor. Kolombiyalı yıldızın bonservisi 30-35 milyon Euro bandında belirlenmişti. Sarı kırmızılılar, Avrupa devlerinin radarında olan başarılı savunmacı için transfer kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 12:03
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TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ve yönetim...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yaşanan sakatlıkların ardından planlar değişti.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ve yönetim...

Icardi'nin sezonu kapatması, Jakobs ve Abdülkerim'in sakatlıkları sonrası Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ve yönetim...

SAVUNMA HATTINDA ROTASYON SIKINTISI

Bu sezon büyük düşüş yaşayan Victor Nelsson için devre arasında gelen teklifler değerlendirilmeye alınacak.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ve yönetim...

Abdülkerim'in sakatlığı Nelsson'un da ayrılma ihtimaline karşı Galatasaray'da Davinson Sanchez'in geleceği merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ve yönetim...

Galatasaray, gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Avrupa devlerinin radarına giren Davinson Sanchez için 30-35 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlemişti.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ve yönetim...

SANCHEZ G.SARAY'DA KALACAK

Real Madrid ve Napoli'nin gündeminde yer alan Kolombiyalı stoper için transfer kararı verildi.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ve yönetim...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı toplantıdan sonra Kolombiyalı yıldızı takımda tutma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ve yönetim...

Ara transfer döneminde Davinson Sanchez'i takımda tutacak olan Galatasaray, futbolcuya sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ve yönetim...

Galatasaray formasıyla bu sezon 14 maça çıkan Sanchez, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ve yönetim...

28 yaşındaki yıldız oyuncunun piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ve yönetim...

Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kolombiyalı stoperin Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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