TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ve yönetim...
Son dakika haberi: Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez'in talipleri artıyor. Kolombiyalı yıldızın bonservisi 30-35 milyon Euro bandında belirlenmişti. Sarı kırmızılılar, Avrupa devlerinin radarında olan başarılı savunmacı için transfer kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Abdülkerim'in sakatlığı Nelsson'un da ayrılma ihtimaline karşı Galatasaray'da Davinson Sanchez'in geleceği merak ediliyor.
Galatasaray, gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Avrupa devlerinin radarına giren Davinson Sanchez için 30-35 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlemişti.
SANCHEZ G.SARAY'DA KALACAK
Real Madrid ve Napoli'nin gündeminde yer alan Kolombiyalı stoper için transfer kararı verildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı toplantıdan sonra Kolombiyalı yıldızı takımda tutma kararı aldı.
Ara transfer döneminde Davinson Sanchez'i takımda tutacak olan Galatasaray, futbolcuya sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Galatasaray formasıyla bu sezon 14 maça çıkan Sanchez, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
28 yaşındaki yıldız oyuncunun piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kolombiyalı stoperin Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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