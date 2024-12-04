TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez Galatasaray'dan ayrılacak mı? Okan Buruk ve yönetim...

Abdülkerim'in sakatlığı Nelsson'un da ayrılma ihtimaline karşı Galatasaray'da Davinson Sanchez'in geleceği merak ediliyor.

Galatasaray, gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Avrupa devlerinin radarına giren Davinson Sanchez için 30-35 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlemişti.