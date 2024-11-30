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Haberler Galatasaray Icardi Arjantin'de mahkemeye çıktı! Wanda Nara'nın şikayeti sonrası...

Icardi Arjantin'de mahkemeye çıktı! Wanda Nara'nın şikayeti sonrası...

Galatasaraylı Mauro Icardi, Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere Arjantin'deki şehir adliyesine geldi ve mahkemeye çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 09:39 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 09:45
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Icardi Arjantin'de mahkemeye çıktı! Wanda Nara'nın şikayeti sonrası...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin adı gündemden düşmek bilmiyor. Son olarak Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Arjantinli yıldızın özel hayatında da birçok problem baş göstermişti.

Uzun süredir birlikte olduğu eşi Wanda Nara ile birliktelikleri sona erdikten sonra sakatlanan ve tedavisine Arjantin'de devam edilen Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAMIŞTI

Bir süredir Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren ve birliktelik yaşayan Wanda Nara, avukatı Ana Rosenfeld aracılığıyla Mauro Icardi hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

Bu durum sonrasında Icardi ise Wanda Nara için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

"2 SAAT BOYUNCA BENİ TACİZ ETTİ"

Mauro Icardi yaptığı paylaşımda, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" ifadelerini kullanmıştı.

Mauro Icardi ayrıca hikayesinde Wanda Nara'nın bulunduğu bir video da paylaşmıştı.

Wanda Nara ise Icardi'ye yanıt verdiği paylaşımında,"Avukatlarımla haber göndererek, kendi rızamla verdiğim eve, kıyafetlerimi almaya geldim. Tek başıma gelmemiştim." ifadelerini kullanmıştı.

ICARDI MAHKEMEYE ÇIKTI

Mauro Icardi, Arjantinli model Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere Buenos Aires'teki şehir adliyesine geldi ve mahkemeye çıktı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye giden başarılı futbolcunun moralinin yerinde olduğu görülürken, birçok kişi ve basın mensubu durumu yakından takip etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, adliyedeki gelişmelerin takip edildiği ve Mauro Icardi'nin belirli konularda ifadesinin alındığı öğrenildi.

YENİ AŞKI AVUKAT BURGOS MU?

31 yaşındaki golcünün, eşi Wanda Nara ile boşanma süreci devam ederken İtalyan basını çok konuşulacak bir iddia ortaya atmıştı

Corriere della Sera'nın haberine göre, Icardi'nin boşanma davasını yöneten avukatı Angela Burgos ile bir ilişki yaşıyor... Kolombiyalı avukat ve Arjantinli futbolcunun yakınlaştığına dair bu söylenti büyük ses getirmişti.

Mauro Icardi'den ve Angela Burgos cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yok fakat boşanma sürecinde tarafların sessizliği, dedikoduları da beraberinde getirmişti.

SEZONU KAPATMIŞTI

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçının sonlarında dizinden sakatlanarak kenara gelmişti. Dün sabah kulüpten yapılan açıklamada "Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı. Yıldız golcü, bu sakatlığıyla sezonu kapattmıştı.

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