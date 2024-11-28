Tapia sürprizi

Devre arasında hücum hattına transfer yapması beklenen sarı-kırmızılılar için gündeme Universidad Catolica forması giyen Gonzalo Tapia'nın adı geldi. TNT Sports'ta yer alan haberde, Galatasaray'ın 22 yaşındaki Şilili santrfor ile ilgilendiği aktarıldı. TNT Sports muhabiri Jorge Cubillos, "Gonzalo Tapia, Universidad Catolica ile bir anlaşmaya varamadı. Şu ana kadar söyledikleri, sahip olduğu en iyi seçeneğin Türkiye'den Galatasaray olduğu" ifadelerini kullandı. Golcü oyuncu Şili Milli Takımı'nda da oynuyor. Kulübü ile sözleşmesi Aralık 2024'te bitecek 22 yaşındaki Tapia bu sezon 33 maçta 11 gol attı ve 4 asist yaptı.