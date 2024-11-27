Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! İsimler belli oldu
Bu sezon hem Süper Lig'i hem de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isteyen Cimbom'da devre arasında flaş bir değişim yaşanacak. Sarı-kırmızılılarda bazı isimlerle yollar ayrılırken o yıldızlar takıma katılacak. İşte haberin tüm detayları...
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HAKIM ZIYECH YOLUN SONUNA GELDİ
Sezonu kapatan Icardi yerine Sallai'nin ismi Avrupa Ligi'ne eklenecek.
Sabah'ın haberine göre Sallai dışında iki yeni transfer UEFA kadrosuna yazılacak, şans bulamayan Yusuf Demir listeden çıkartılacak ve ocak ayında büyük olasılıkla Ziyech ile yollar ayrılacak.
ARIAS&CALABRIA HAMLESİ
Ara transfer döneminde ilk 11 düzeyinde 2 takviye planlayan Galatasaray'ın önceliği kenar forvet ve sağ bek pozisyonu.
Fluminense'den Arias hücum hattına düşünülen ilk isim.
Milan'ın sağ beki Calabria, sol beki de yedeklediği için gündeme alınan ikinci oyuncu.
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