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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! İsimler belli oldu

Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! İsimler belli oldu

Bu sezon hem Süper Lig'i hem de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isteyen Cimbom'da devre arasında flaş bir değişim yaşanacak. Sarı-kırmızılılarda bazı isimlerle yollar ayrılırken o yıldızlar takıma katılacak. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! İsimler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan G.Saray'da hedef Avrupa Ligi'nde de zirve…

Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! İsimler belli oldu

Teknik heyet, yönetimle birlikte ara transferde rotasını bu hedefe göre düzenleyecek.

Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! İsimler belli oldu

Ara transfer döneminde UEFA kurallarına göre sarı-kırmızılıların 3 değişiklik hakkı bulunuyor.

Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! İsimler belli oldu

HAKIM ZIYECH YOLUN SONUNA GELDİ

Sezonu kapatan Icardi yerine Sallai'nin ismi Avrupa Ligi'ne eklenecek.

Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! İsimler belli oldu

Sabah'ın haberine göre Sallai dışında iki yeni transfer UEFA kadrosuna yazılacak, şans bulamayan Yusuf Demir listeden çıkartılacak ve ocak ayında büyük olasılıkla Ziyech ile yollar ayrılacak.

Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! İsimler belli oldu

ARIAS&CALABRIA HAMLESİ

Ara transfer döneminde ilk 11 düzeyinde 2 takviye planlayan Galatasaray'ın önceliği kenar forvet ve sağ bek pozisyonu.

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