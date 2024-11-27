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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Ismael Jakobs AZ Alkmaar maçında oynayacak mı? İşte sakatlığındaki sorun durum

Galatasaray'da Ismael Jakobs AZ Alkmaar maçında oynayacak mı? İşte sakatlığındaki sorun durum

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk olacak. Grupta üst sıralarda yer almak isteyen Cimbom, Hollanda'da kazanarak hedefine emin adımlarla devam etmek için sahaya çıkıyor. Zorlu maç öncesi sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Ismael Jakobs merak ediliyor. İşte Senegalli yıldızın sakatlığındaki son durumu... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 09:37
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Galatasaray'da Ismael Jakobs AZ Alkmaar maçında oynayacak mı? İşte sakatlığındaki sorun durum

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk olacak Galatasaray maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray'da Ismael Jakobs AZ Alkmaar maçında oynayacak mı? İşte sakatlığındaki sorun durum

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan başarılı sol bek oyuncusu Ismael Jakobs'un son durumu merak ediliyor.

Galatasaray'da Ismael Jakobs AZ Alkmaar maçında oynayacak mı? İşte sakatlığındaki sorun durum

Sakatlığı tam geçmeden sahalara dönen Jakobs, Samsunspor maçının ilk yarısında yeniden sakatlık yaşamış ve oyun alanını terk etmişti.

Galatasaray'da Ismael Jakobs AZ Alkmaar maçında oynayacak mı? İşte sakatlığındaki sorun durum

Sağ bacak kasında 3. derece lezyon tespit edilen ve tedavisi süren Senegalli sol bekle ilgili bir önemli bir karar alındı.

Galatasaray'da Ismael Jakobs AZ Alkmaar maçında oynayacak mı? İşte sakatlığındaki sorun durum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sağlık ekibinin de onayıyla Jakobs'u tam iyileşmeden bir daha oynatmayacağı belirlendi.

Galatasaray'da Ismael Jakobs AZ Alkmaar maçında oynayacak mı? İşte sakatlığındaki sorun durum

25 yaşındaki futbolcunun az da olsa AZ Alkmaar maçında oynama şansının blunduğu ancak riske edilmeyeceği öğrenildi.

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