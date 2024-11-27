Galatasaray'da Ismael Jakobs AZ Alkmaar maçında oynayacak mı? İşte sakatlığındaki sorun durum

Sağ bacak kasında 3. derece lezyon tespit edilen ve tedavisi süren Senegalli sol bekle ilgili bir önemli bir karar alındı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sağlık ekibinin de onayıyla Jakobs'u tam iyileşmeden bir daha oynatmayacağı belirlendi.