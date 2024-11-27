Galatasaray'da Ismael Jakobs AZ Alkmaar maçında oynayacak mı? İşte sakatlığındaki sorun durum
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk olacak. Grupta üst sıralarda yer almak isteyen Cimbom, Hollanda'da kazanarak hedefine emin adımlarla devam etmek için sahaya çıkıyor. Zorlu maç öncesi sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Ismael Jakobs merak ediliyor. İşte Senegalli yıldızın sakatlığındaki son durumu... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sağ bacak kasında 3. derece lezyon tespit edilen ve tedavisi süren Senegalli sol bekle ilgili bir önemli bir karar alındı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sağlık ekibinin de onayıyla Jakobs'u tam iyileşmeden bir daha oynatmayacağı belirlendi.
25 yaşındaki futbolcunun az da olsa AZ Alkmaar maçında oynama şansının blunduğu ancak riske edilmeyeceği öğrenildi.
Galatasaray formasıyla 8 maçta görev alan başarılı oyuncu 1 asistlik performans sergiledi.
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