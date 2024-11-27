GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e şaşırtan talip! Manchester United derken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Manchester United'ın yeni teknik direktör Ruben Amorim'in, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ü takımda görmek istediği öne sürülmüştü. Milli futbolcuya sürpriz bir takım talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da sezon başında takıma dönen Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takımda ön plana çıkan isimlerden biri oldu.
WOLVERHAMPTON İSTİYOR
Takvim'in haberine göre yetenekli kanat oyuncusu bu performansıyla İngiliz ekibi Wolverhampton'ın radarına girdi.
TEKLİF SEZON SONUNDA
Ada ekibinin genç yıldızı yakından takip ettiği ve bu performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda teklif yapmayı planladığı ifade ediliyor.
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıktı.
Milli futbolcu, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Yunus'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6.5 milyon Euro.
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