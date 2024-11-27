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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e şaşırtan talip! Manchester United derken...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e şaşırtan talip! Manchester United derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Manchester United'ın yeni teknik direktör Ruben Amorim'in, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ü takımda görmek istediği öne sürülmüştü. Milli futbolcuya sürpriz bir takım talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 15:38
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e şaşırtan talip! Manchester United derken...

Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da en çok konuşulan isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e şaşırtan talip! Manchester United derken...

İki sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor ile olağanüstü bir performans sergileyen Yunus, 2022/23 sezonunda kadroya dahil edilmiş ancak bekleneni verememişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e şaşırtan talip! Manchester United derken...

Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon da Leicester City'ye kiralanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e şaşırtan talip! Manchester United derken...

Galatasaray'da sezon başında takıma dönen Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takımda ön plana çıkan isimlerden biri oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e şaşırtan talip! Manchester United derken...

WOLVERHAMPTON İSTİYOR

Takvim'in haberine göre yetenekli kanat oyuncusu bu performansıyla İngiliz ekibi Wolverhampton'ın radarına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e şaşırtan talip! Manchester United derken...

TEKLİF SEZON SONUNDA

Ada ekibinin genç yıldızı yakından takip ettiği ve bu performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda teklif yapmayı planladığı ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e şaşırtan talip! Manchester United derken...

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e şaşırtan talip! Manchester United derken...

Milli futbolcu, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e şaşırtan talip! Manchester United derken...

Yunus'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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