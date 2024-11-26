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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan forvete olay transfer! Geleceğin Alexis Sanchez'ini alacaklar

Galatasaray'dan forvete olay transfer! Geleceğin Alexis Sanchez'ini alacaklar

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak forvet transferi için gündeme oldukça sürpriz bir isim geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 19:32
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Galatasaray'dan forvete olay transfer! Geleceğin Alexis Sanchez'ini alacaklar

Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak AZ Alkmar maçına çevrildi.

Galatasaray'dan forvete olay transfer! Geleceğin Alexis Sanchez'ini alacaklar

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 4 haftanın ardından topladığı 10 puanla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray'dan forvete olay transfer! Geleceğin Alexis Sanchez'ini alacaklar

Yönetim ve teknik heyet bu sezon Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da başarı elde etmek için transfer çalışmalarına Alkmar maçı sonrası balayacak.

Galatasaray'dan forvete olay transfer! Geleceğin Alexis Sanchez'ini alacaklar

Özellikle Okan Buruk'un hücum anlamında takıma takviye istediği öğrenildi.

Galatasaray'dan forvete olay transfer! Geleceğin Alexis Sanchez'ini alacaklar

Sarı-kırmızılarda buna göre arayışlara başlarken gündemde fırsat transfer olarak görülen bir isim geldi.

Galatasaray'dan forvete olay transfer! Geleceğin Alexis Sanchez'ini alacaklar

31 ARALIK'TA BOŞA ÇIKIYOR!

TNT Sports muhabiri Jorge Cubillos, Galatasaray'ın 22 yaşındaki Şilili santrfor ile ilgilendiğini belirtti.

Galatasaray'dan forvete olay transfer! Geleceğin Alexis Sanchez'ini alacaklar

Şili takımının başkanı Juan Tagle, yapmış olduğu açıklamada ise, "Bizimle devam etmek istemiyor. Ayrılmak istiyor ve ciddi bir talibi var" ifadelerinde bulundu.

Galatasaray'dan forvete olay transfer! Geleceğin Alexis Sanchez'ini alacaklar

Bu açıklamalar sonrası Şili basını Tapia'nın Galatasaray'a gideceğine kesin gözüyle bakıyor.

Galatasaray'dan forvete olay transfer! Geleceğin Alexis Sanchez'ini alacaklar

TAPIA BU SEZON NE YAPTI?

22 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 29 maçta görev aldı.

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