Galatasaray'dan forvete olay transfer! Geleceğin Alexis Sanchez'ini alacaklar
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak forvet transferi için gündeme oldukça sürpriz bir isim geldi. İşte haberin detayları...
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Sarı-kırmızılılar, geride kalan 4 haftanın ardından topladığı 10 puanla 3. sırada yer alıyor.
Özellikle Okan Buruk'un hücum anlamında takıma takviye istediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılarda buna göre arayışlara başlarken gündemde fırsat transfer olarak görülen bir isim geldi.
31 ARALIK'TA BOŞA ÇIKIYOR!
TNT Sports muhabiri Jorge Cubillos, Galatasaray'ın 22 yaşındaki Şilili santrfor ile ilgilendiğini belirtti.
Şili takımının başkanı Juan Tagle, yapmış olduğu açıklamada ise, "Bizimle devam etmek istemiyor. Ayrılmak istiyor ve ciddi bir talibi var" ifadelerinde bulundu.
Bu açıklamalar sonrası Şili basını Tapia'nın Galatasaray'a gideceğine kesin gözüyle bakıyor.
TAPIA BU SEZON NE YAPTI?
22 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 29 maçta görev aldı.
Tapia bu maçlarda 9 gol, 4 asist üretti. Şilili oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.
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