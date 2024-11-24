Galatasaray'da Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol alay konusu oldu!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar liderlik koltuğunda hata yapmazken mücadeleye Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol damga vurdu. Bu pozisyon hakkında yurt dışında flaş yorumlara yer verildi. İşte detaylar...
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Bu karşılaşmayla birlikte Cimbom, Süper Lig'de 34 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.
Mücadelede çok konuşulan bir olay gerçekleşti.
Maçın 66. dakikasında topla buluşan Victor Osimhen, ceza sahasına kadar geldi ve burada Hakim Ziyech'e pas verdi.
Ziyech çok net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.
Faslı oyuncunun kaçırdığı net gol Türkiye'nin yanı sıra bu pozisyon Avrupa'da da yankı buldu.
aspor.com.tr editörü Mahmud Çaputlu'nun Daily Mail'den derlediği habere göre Hakim Ziyech'in pozisyonu için atılan çarpıcı yorumlar şöyle...
"Rahmetli babaannem bu golü rahatlıkla atardı"
"Bu inanılmaz bir gol kaçırma, sadece dokunarak atabilirsiniz"
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