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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol alay konusu oldu!

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol alay konusu oldu!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar liderlik koltuğunda hata yapmazken mücadeleye Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol damga vurdu. Bu pozisyon hakkında yurt dışında flaş yorumlara yer verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 15:27
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Galatasaray'da Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol alay konusu oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'ya konuk oldu.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol alay konusu oldu!

Muğla'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol alay konusu oldu!

Mücadelenin tek golünü 54. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol alay konusu oldu!

Bu karşılaşmayla birlikte Cimbom, Süper Lig'de 34 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol alay konusu oldu!

Mücadelede çok konuşulan bir olay gerçekleşti.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol alay konusu oldu!

Maçın 66. dakikasında topla buluşan Victor Osimhen, ceza sahasına kadar geldi ve burada Hakim Ziyech'e pas verdi.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol alay konusu oldu!

Ziyech çok net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol alay konusu oldu!

Faslı oyuncunun kaçırdığı net gol Türkiye'nin yanı sıra bu pozisyon Avrupa'da da yankı buldu.

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol alay konusu oldu!

aspor.com.tr editörü Mahmud Çaputlu'nun Daily Mail'den derlediği habere göre Hakim Ziyech'in pozisyonu için atılan çarpıcı yorumlar şöyle...

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