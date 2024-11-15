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Haberler Galatasaray Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi konusunda Arjantin basınında birbirinden ilginç iddialar ortaya atılmaya başlandı. İşte Wanda Nara ile ayrılan golcü isim için ülkesinde yer alan o haberler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 16:19 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 16:20
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Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

Galatasaray'da son iki sezonda sergilediği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı ağırladığı maçta çapraz bağ sakatlığı yaşayarak sezonu kapatan Mauro Icardi, yıllardır birlikte olduğu eşi Wanda Nara ile de ayrılık arefesinde.

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

Bir süredir Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren ve birliktelik yaşayan Wanda Nara, Icardi ile ayrılıklarını açıklamıştı.

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

ICARDI'DEN ŞİKAYETÇİ OLACAK İDDİASI VARDI

Daha sonra yıldız golcünün geç saatlerde Arjantin'de Wanda Nara'nın evine gittiği ve çocuklarını görmek istediği ileri sürüldü. Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye evi terk etmesini söylediği ve aralarındaki konuşmanın kavgaya dönüştüğü belirtilirken Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld aracılığıyla Mauro Icardi hakkında cinsiyete dayalı şiddet suçlamasından hukuki süreç başlattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

GALATASARAY'DAN YALANLAMA GELMİŞTİ

Galatasaray çıkan bu iddiaların ardından açıklama yaparak olayları yalanlamıştı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.' ifadeleri kullanıldı.

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

OLAYLARIN PERDE ARKASI

Bu gelişmelerin ardından Icardi-Nara çiftinin arasında yaşanan bu olayları yakından takip eden Arjantinli gazeteciler Hürriyet'e konuştu.

İşte Arjantinli gazetecilerden Pablo Cecchini'den özel açıklamalar:

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

'KAOTİK BİR ORTAM VAR'

- Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında neler oluyor?

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki ilişki iyice kaotik bir ortama dönmüş durumda. Wanda ile Arjantinli şarkıcı L-Gante arasındaki ilişki başladığından beri Icardi zor bir süreçten geçiyor.

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

'ICARDI ÇİLEDEN ÇIKTI'

- Icardi ve Wanda'nın arasında kavga çıktığı, Wanda'nın Icardi'den şikayetçi olacağı iddiaları doğru mu?

Evet doğru. Yeni çift Brezilya'da tatildeyken Wanda, Icardi ile ayrıldığı mesajı sosyal medya hesabından yayınladı. Wanda Nara'nın ikili arasında geçen özel mesajları sosyal medya hesabından paylaşması adeta Mauro'yu çileden çıkardı.

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

Icardi asıl ciddi olayı Buenos Aires'teki evine döndüğünde yaşadı. Icardi çocuklarını görmek için eve geldiğinde Wanda'nın tepkisiyle karşılaştı. Wanda, Icardi'nin eve girmesine izin vermedi. Kızlarının velayeti konusunda tartışmaya başlayan ikilinin kavgası bağırışlarla son buldu.

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

Yaşanan bu olayın ardından Wanda Nara, Icardi'den iki ayrı suçtan şikayetçi oldu. ilki 'otoriteye saldırı ve direniş', diğeri ise 'cinsiyete dayalı şiddet' olarak yıldız futbolcuya iki farklı suçtan dava açan Nara, çocukların velayetini de almak istiyor.

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

Mauro Icardi ise ayrılığı kabul etmiyor. Kendisine yönelik şikayetler göz önüne alındığında Icardi'nin de hukuki yollara başvuracağını düşünüyorum.

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

'RIVER PILATE İSTİYORDU AMA SAKATLIK...'

- Mauro Icardi'nin Türkiye'den ayrılarak Arjantin'e yerleşeceği söyleniyor. Bu konuda bilgin var mı?

Bu konuyla ilgili net bir bilgim yok. Son olaylar henüz çok yeni yaşandı. Öte yandan Mauro Icardi'nin ciddi bir sakatlığı mevcut. Yaşadığı sakatlık öncesinde River Plate'in onunla ilgilendiğini biliyordum. 2025 yazında forvet takviyesi yapmak isteyen River Plate yönetimi Icardi ile ilgileniyordu fakat sakatlık durumu bu olayı nasıl etkiler bilemiyorum.

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

Arjantin'de La Red radyosunda spor muhabirliği yapan Chicho Damboriana ise şu ifadeleri kullandı:

- Icardi-Nara çiftini sormak istiyorum. Yaşanan son olaylar hakkında duyumun var mı?

Icardi ile Nara ilişkilerini bitirdi. Wanda Nara bu olayın ardından popüler bir Rapçi ile bir ilişki yaşamaya başladı. Benim aldığım bilgiye göre Icardi'de Arjantin'de yaşamak istiyor. Bunun sebebi ise çocuklarından ayrı kalmak istememesi.

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

'AŞK YOK, PARA İÇİN BERABERLER'

- Icardi'nin Arjantin'e gelip Wanda Nara ile kavga ettiği yönünde iddialar var. Bu konuda herhangi bir fikrin var mı?

Bu konuyla ilgili net bir bilgiye ulaşamadım. Wanda'nın L-Gante ile Brezilya'ya tatile gittiğini biliyorum. Fakat burada herkes bu ikilinin para kazanmak için bir arada olduğunu söylüyor.

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

Wanda Nara ve L-Gante çiftinin aşk için değil daha çok reklam ve para kazanmak için beraberlik yaşadığı konuşuluyor.

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