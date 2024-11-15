Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara sonrası Arjantin'den flaş iddia

Yaşanan bu olayın ardından Wanda Nara, Icardi'den iki ayrı suçtan şikayetçi oldu. ilki 'otoriteye saldırı ve direniş', diğeri ise 'cinsiyete dayalı şiddet' olarak yıldız futbolcuya iki farklı suçtan dava açan Nara, çocukların velayetini de almak istiyor.