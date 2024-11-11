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Haberler Galatasaray Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme! Chelsea'nin teklifini de geçecek...

Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme! Chelsea'nin teklifini de geçecek...

Galatasaray'da kısa sürede sergilediği performansla göz dolduran ve sahada hırs ve iştahla mücadele ederek taraftarların sevgisini kazanan Victor Osimhen için sarı kırmızılı ekibin transfer planlarını sıkıntıya sokacak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 18:42
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Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme! Chelsea'nin teklifini de geçecek...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçta Samsunspor'u 3-2 mağlup ederken, sarı kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen attığı 2 golle galibiyetin mimarı olmuştu.

Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme! Chelsea'nin teklifini de geçecek...

Maçın yıldızı Osimhen, Tottenham galibiyetinin ardından takıma verdiği büyük katkıyla yine alkış topladı. Nijeryalı oyuncunun bu grafiği sadece ülke içinde değil yurt dışında da büyük dikkat çekiyor.

Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme! Chelsea'nin teklifini de geçecek...

G.SARAY TRANSFER PLANLARI YAPIYOR

Kiralık olarak gelen ancak takıma çok iyi uyum sağlayan Osimhen için Galatasaray transfer planlarına başladı. Cimbom'un Nijeryalı oyuncu için bankadan 50 milyon euro kredi çekeceği, Napoli'ye Yunus Akgün artı para teklifinde bulunacağı ve 4-5 sponsor anlaşmasıyla Osimhen'in bonservisinin alınacağı formülleri şu an masada.

Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme! Chelsea'nin teklifini de geçecek...

ARABİSTAN'DA TARAFTARLAR HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, Suudi Arabistan takımı Al Hilal'in taraftarları kulübe Osimhen'in transfer edilmesi için talepte bulunmuş ve transfer için sosyal medyadan adeta bir operasyon başlatmıştı.

Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme! Chelsea'nin teklifini de geçecek...

İNGİLTERE'DEN FLAŞ İDDİA

Şimdi de, Napoli'den Galatasaray'a kiralanmadan önce Chelsea, Arsenal ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların ilgisinin üzerinde olduğu Osimhen için Ada basını, flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme! Chelsea'nin teklifini de geçecek...

Tottenham maçından sonra Chelsea ve Arsenal'ın Osimhen için iştahının kabardığını belirten İngiliz medyası, bir Premier Lig kulübünün daha harekete geçtiğini ve sağlam bir teklifle Nijeryalı ismi transfer etmeye çalışacağını yazdı.

Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme! Chelsea'nin teklifini de geçecek...

DEV TEKLİFİ DUYURDULAR

İddiaya göre, Osimhen için gizli transfer planı hazırlayan ekip Newcastle United. 7 Ekim 2021'de Suudi Arabistan hükümetinin egemen servet fonu liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından %80 hissesi 305 milyon £ karşılığında satın alınan siyah beyazlı kulüp, Osimhen için Galatasaray'ın yanı sıra Chelsea ve Arsenal'ı da saf dışı bırakacak bir teklif hazırladı.

Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme! Chelsea'nin teklifini de geçecek...

Napoli'nin 100 milyon euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceğinin belirtildiği haberde Newcastle'ın teklifinin "100 milyon euro ve gerekli duyulması halinde bir de futbolcu takası" olacağını belirten Ada basını, bu teklifin egemen servet fonu desteğiyle hazırlandığını ve sezon sonunda Osimhen'in yüksek ihtimalle Newcastle United'a imza atacağını, Chelsea, Arsenal ve Suudi Arabistan ekiplerinin ise bu tekliften daha iyisini yapmaya yanaşmayacağını yazdı.

Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme! Chelsea'nin teklifini de geçecek...

Haberde ayrıca, Osimhen'in Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da kısa süre önce övgüler aldığı ve Portekizli teknik adamın "Eğer 70-75 milyon euro ödeyebilecek bir kulüpte olsaydım mutlaka transfer edilmesini isterdim" sözleri hatırlatıldı.

Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme! Chelsea'nin teklifini de geçecek...

Galatasaray'dan devre arasında ayrılacağı iddialarını "Burada mutluyum. Sezon sonuna kadar buradan ayrılmayacağım" diyerek yalanlayan Osimhen, sezon bitiminde sarı kırmızılı ekipte kalıp kalmayacağı konusunda ise bir açıklama yapmamıştı.

Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme! Chelsea'nin teklifini de geçecek...

İngiliz medyası da Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'da devam etmesinin ihtimaller arasında bulunmadığını ve Premier Lig başta olmak üzere, Osimhen'in Avrupa'nın büyük liglerinden birine gitmeyi planladığını öne sürüyor.

Galatasaray'ı tedirgin eden gelişme! Chelsea'nin teklifini de geçecek...

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan Osimhen, bu müsabakalarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı santrforun güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro.

İngiliz basınından Mourinho'ya veto!
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