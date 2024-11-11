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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Ismail Jakobs'tan olay hamle! Sakatlığının ardından...

Galatasaray'da Ismail Jakobs'tan olay hamle! Sakatlığının ardından...

Galatasaray'ın son olarak Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaştığı mücadelede sakatlık geçiren oyuncusu Ismail Jakobs ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Senegalli futbolcudan dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 16:24
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Galatasaray'da Ismail Jakobs'tan olay hamle! Sakatlığının ardından...

Galatasaray'ın yeni sezon transferlerinden Ismail Jakobs, Samsunspor maçında sakatlanmıştı.

Galatasaray'da Ismail Jakobs'tan olay hamle! Sakatlığının ardından...

3-2 kazanılan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Senegalli futbolcu, ikinci yarıda yerini Victor Nelsson'a bırakmıştı.

Galatasaray'da Ismail Jakobs'tan olay hamle! Sakatlığının ardından...

Öte yandan Milliyet'in haberine göre Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'ndan affını istedi.

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