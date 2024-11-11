Galatasaray'da Ismail Jakobs'tan olay hamle! Sakatlığının ardından...
Galatasaray'ın son olarak Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaştığı mücadelede sakatlık geçiren oyuncusu Ismail Jakobs ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Senegalli futbolcudan dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar...
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Ismail Jakobs'un nihai durumu çekilecek MR'ın ardından netleşecek.
25 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maçta süre buldu.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 1 asist kaydetti.
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