  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Batshuayi'den çarpıcı istatistik! Attığı 5 golün...

GALATASARAY HABERİ - Batshuayi'den çarpıcı istatistik! Attığı 5 golün...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Samsunspor'u 3-2 yenen Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda takımının 3. golünü atan ve bu sezon resmi maçlardaki 5. golünü kaydeden Michy Batshuayi'nin dikkat çeken istatistiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 09:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Batshuayi'den çarpıcı istatistik! Attığı 5 golün...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u ağırladı.

GALATASARAY HABERİ - Batshuayi'den çarpıcı istatistik! Attığı 5 golün...

Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

GALATASARAY HABERİ - Batshuayi'den çarpıcı istatistik! Attığı 5 golün...

Maçta takımının 3. golünü kaydeden Michy Batshuayi ise gollerine devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Batshuayi'den çarpıcı istatistik! Attığı 5 golün...

31 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon sonradan oyuna girip rakip fileleri havalandırmasıyla dikkat çekti.

GALATASARAY HABERİ - Batshuayi'den çarpıcı istatistik! Attığı 5 golün...

Batshuayi bu sezon sarı-kırmızılı formayla resmi maçlarda 5 gol atarken, 4'ünü sonradan oyuna girerek kaydetti.

GALATASARAY HABERİ - Batshuayi'den çarpıcı istatistik! Attığı 5 golün...

Aynı zamanda gol hasretini bitiren tecrübeli forvet son olarak 17 Eylül'de Gaziantep filelerini sarsmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Batshuayi'den çarpıcı istatistik! Attığı 5 golün...

Belçikalı yıldız, "Çok mutluyuz, ben de golümü attım. Son zamanlarda oynamıyordum ama oyuna girip golümü attığım için çok mutluyum. "

GALATASARAY HABERİ - Batshuayi'den çarpıcı istatistik! Attığı 5 golün...

"Takıma yardımcı oldum. Burada çok güzel ortam var. İyi anlaşıyoruz ve böyle kazanıyoruz. Mauro Icardi sakatlandığı için çok üzgünüz. Oyuncular ve taraftarlar tarafından çok seviniyor" ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un penaltılarında karar doğru mu? Çakar yorumladı
REKLAM - Karmod
DİĞER
Usta oyuncu Perihan Savaş 29 yıl önce kaybettiği eşi Yılmaz Zafer’i bu sözlerle andı! 'Seni kalbime sakladım…'
Başkan Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı: "Avrupa'da birinciyiz"
Çarpıcı sözler! "F.Bahçe öyle bir oynadı ki..."
Fenerbahçe'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor'un penaltılarında karar doğru mu? Çakar yorumladı Samsunspor'un penaltılarında karar doğru mu? Çakar yorumladı 10:13
Galatasaray doludizgin Galatasaray doludizgin 10:02
Batshuayi'den çarpıcı istatistik! Attığı 5 golün... Batshuayi'den çarpıcı istatistik! Attığı 5 golün... 09:51
Gomis futbolu bıraktı Gomis futbolu bıraktı 09:40
İlk golden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı İlk golden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı 09:36
Gio'ya şok sözler! "Valerien Ismael'in Hollandalısı" Gio'ya şok sözler! "Valerien Ismael'in Hollandalısı" 09:19
Daha Eski
Çarpıcı sözler! "F.Bahçe öyle bir oynadı ki..." Çarpıcı sözler! "F.Bahçe öyle bir oynadı ki..." 09:12
G.Saraylı yıldıza büyük övgü! "Muhteşem işler yaptı" G.Saraylı yıldıza büyük övgü! "Muhteşem işler yaptı" 09:00
Ataman'dan endişelendiren haber! Ataman'dan endişelendiren haber! 01:44
Ataman'dan endişelendiren haber! Ataman'dan endişelendiren haber! 01:43
Hakan'dan Napoli ağlarına enfes gol! Hakan'dan Napoli ağlarına enfes gol! 01:42
Dev derbinin kazananı Benfica! Dev derbinin kazananı Benfica! 01:42