GALATASARAY HABERİ - Batshuayi'den çarpıcı istatistik! Attığı 5 golün...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Samsunspor'u 3-2 yenen Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda takımının 3. golünü atan ve bu sezon resmi maçlardaki 5. golünü kaydeden Michy Batshuayi'nin dikkat çeken istatistiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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31 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon sonradan oyuna girip rakip fileleri havalandırmasıyla dikkat çekti.
Batshuayi bu sezon sarı-kırmızılı formayla resmi maçlarda 5 gol atarken, 4'ünü sonradan oyuna girerek kaydetti.
Aynı zamanda gol hasretini bitiren tecrübeli forvet son olarak 17 Eylül'de Gaziantep filelerini sarsmıştı.
Belçikalı yıldız, "Çok mutluyuz, ben de golümü attım. Son zamanlarda oynamıyordum ama oyuna girip golümü attığım için çok mutluyum. "
"Takıma yardımcı oldum. Burada çok güzel ortam var. İyi anlaşıyoruz ve böyle kazanıyoruz. Mauro Icardi sakatlandığı için çok üzgünüz. Oyuncular ve taraftarlar tarafından çok seviniyor" ifadelerini kullandı.
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