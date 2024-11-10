Okan Buruk'tan Icardi'ye övgü! "Çok önemli bir karakter"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk, önemli açıklamalara yer verdi.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılı. Sevgi, saygı ve özlemle Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı anıyoruz."

"Mauro Icardi'nin sakatlığı üzdü tabii ki bizi. Dünyada, Avrupa futbolunda da çok çapraz bağ sakatlığı oldu. Çok önemli bir oyuncumuzu bu sezon kullanamayacağız, önümüzdeki sezon dönecek muhtemelen. Çok önemli bir karakter."

"Benim açımdan da tam 3-4-1-2 sistemini oturttuğumuz maçın ardından Mauro'nun sakatlanması... Osimhen-Icardi aynı anda olmaz denmişti ama ikisi de çok iyi oynamıştı Tottenham maçında."

Diğer oyuncularımızı kullanacağız. Batshuayi'yi, Yunus'u, Mertens'i, Sallai'yi kullanacağız. Tottenham maçının devamı olarak görüyorum bu maçı. Aynı konsantrasyonla sahada olursak kazanabiliriz. Samsunspor ligin flaş takımı, bizi çok zor bir maç bekliyor. Aramızda 3 puan var, artırmak istiyoruz."