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Haberler Galatasaray Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! Galatasaray'da sürpriz gelişme

Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! Galatasaray'da sürpriz gelişme

Galatasaray'da, Tottenham karşısında alınan galibiyetin yankıları sürüyor. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un maça başlangıç kadrosu ve sonrasındaki cesur hamleleri futbol kamuoyu tarafından büyük takdir görmüştü. Bu doğrultuda başarılı çalıştırıcı hakkında sürpriz bir transfer iddiası geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 10:06
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Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! Galatasaray'da sürpriz gelişme

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında evinde Tottenham'ı 3-2 yendi.

Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! Galatasaray'da sürpriz gelişme

Sarı kırmızılıların bu galibiyeti tüm Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! Galatasaray'da sürpriz gelişme

Cimbom kupada önemli bir rakibini yenerek sonraki turlar için de ümit verdi.

Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! Galatasaray'da sürpriz gelişme

Öte yandan Galatasaray - Totttenham maçı sonrası sürpriz bir haber geldi.

Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! Galatasaray'da sürpriz gelişme

Avrupa'dan birçok kulübün, scoutlarını göndererek Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği maçı takip ettirdiği öğrenildi.

Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! Galatasaray'da sürpriz gelişme

Victor Osimhen başta olmak üzere Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Yunus Akgün gibi isimler performansıyla değerini artırdı.

Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! Galatasaray'da sürpriz gelişme

Sarı kırmızılı takımda asıl piyasa yapan isim ise Okan Buruk oldu.

Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! Galatasaray'da sürpriz gelişme

Çift forvet ve 10 numaralı formasyonla Avrupa arenasında fark yaratan Galatasaray'ın hocası, Avrupa'daki gözlemcilerin dikkatini çekmeye başladı.

Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! Galatasaray'da sürpriz gelişme

İtalya, Almanya ve İspanya'da teknik adam değişikliği düşünen kulüpler, listesine Okan Buruk'u ekledi.

Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! Galatasaray'da sürpriz gelişme

Sabah'ın haberine göre geçen sezon Napoli cephesi, Buruk'la ilgili eski oyuncusu Mertens'ten görüş almıştı.

Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! Galatasaray'da sürpriz gelişme

İtalyanca ve İngilizce bilen Okan Buruk'a, Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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