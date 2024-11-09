Tottenham maçı sonrası Okan Buruk'a hayran kaldılar! Galatasaray'da sürpriz gelişme
Galatasaray'da, Tottenham karşısında alınan galibiyetin yankıları sürüyor. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un maça başlangıç kadrosu ve sonrasındaki cesur hamleleri futbol kamuoyu tarafından büyük takdir görmüştü. Bu doğrultuda başarılı çalıştırıcı hakkında sürpriz bir transfer iddiası geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Öte yandan Galatasaray - Totttenham maçı sonrası sürpriz bir haber geldi.
Avrupa'dan birçok kulübün, scoutlarını göndererek Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği maçı takip ettirdiği öğrenildi.
Victor Osimhen başta olmak üzere Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Yunus Akgün gibi isimler performansıyla değerini artırdı.
Sarı kırmızılı takımda asıl piyasa yapan isim ise Okan Buruk oldu.
Çift forvet ve 10 numaralı formasyonla Avrupa arenasında fark yaratan Galatasaray'ın hocası, Avrupa'daki gözlemcilerin dikkatini çekmeye başladı.
İtalya, Almanya ve İspanya'da teknik adam değişikliği düşünen kulüpler, listesine Okan Buruk'u ekledi.
Sabah'ın haberine göre geçen sezon Napoli cephesi, Buruk'la ilgili eski oyuncusu Mertens'ten görüş almıştı.
İtalyanca ve İngilizce bilen Okan Buruk'a, Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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