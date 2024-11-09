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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Osimhen ile ilgili bilinmeyen gerçek! Performansının sırrı ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ | Osimhen ile ilgili bilinmeyen gerçek! Performansının sırrı ortaya çıktı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrforu Victor Osimhen, Tottenham galibiyetinde kaydettiği iki gol ile taraftarların beğenisini toplamaya devam ediyor. Dünya basınında da manşetlere yansıyan Osimhen'in başarısının sırrı açıklandı: Her defasında... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Osimhen ile ilgili bilinmeyen gerçek! Performansının sırrı ortaya çıktı

Sezon başında mucizevi bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tutan ve sergilediği performansla taraftarların yeni sevgilisi olan Osimhen'in başarısının sırrı ortaya çıktı.

Osimhen ile ilgili bilinmeyen gerçek! Performansının sırrı ortaya çıktı

Nijeryalı yıldızın her defasında daha fazlasını istediği ve başarılı olmak için yılmadan usanmadan çalıştığı öğrenildi.

Osimhen ile ilgili bilinmeyen gerçek! Performansının sırrı ortaya çıktı

Takım arkadaşlarından önce tesislere gelen Nijeryalı yıldız, takım arkadaşları tesisten ayrıldıktan sonra ise ekstra çalışmalar yapıyor.

Osimhen ile ilgili bilinmeyen gerçek! Performansının sırrı ortaya çıktı

SÖZÜ VAR

Koşu ve kaleye şut çalışmaları yaparak her zaman daha iyisi için çabalıyor. Mütevazı kişiliğiyle takım içinde ve Florya'da çok seviliyor.

Osimhen ile ilgili bilinmeyen gerçek! Performansının sırrı ortaya çıktı

Geldiği yeri unutmayan, yardımlara koşan Osimhen, Galatasaray'la yaptığı ilk görüşmede ise; "Ben hayallerin bile öldüğü yerden geliyorum. Size başarı sözü veriyorum. Bana güvenin" ifadelerini kullanmıştı.

Osimhen ile ilgili bilinmeyen gerçek! Performansının sırrı ortaya çıktı

Osimhen verdiği sözleri tutuyor ve attığı gollerin yanı sıra; hırsı ve azmiyle de futbolunu taçlandırıyor.

Osimhen ile ilgili bilinmeyen gerçek! Performansının sırrı ortaya çıktı

94 DAKİKADA 1 ATIYOR

Galatasaray formasıyla ligde ve Avrupa'da toplam 8 maça çıkan Victor Osimhen, 563 dakika sahada kalırken 6 gol attı.

Osimhen ile ilgili bilinmeyen gerçek! Performansının sırrı ortaya çıktı

94 dakikada bir ağları sarsan Nijeryalı yıldızın 4 de asisti bulunuyor. Osimhen, toplamda 10 gollük katkısıyla Galatasaray'ın en fazla skor üreten ismi.

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