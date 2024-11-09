GALATASARAY HABERLERİ | Osimhen ile ilgili bilinmeyen gerçek! Performansının sırrı ortaya çıktı
Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrforu Victor Osimhen, Tottenham galibiyetinde kaydettiği iki gol ile taraftarların beğenisini toplamaya devam ediyor. Dünya basınında da manşetlere yansıyan Osimhen'in başarısının sırrı açıklandı: Her defasında... | Son dakika GS spor haberleri
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Koşu ve kaleye şut çalışmaları yaparak her zaman daha iyisi için çabalıyor. Mütevazı kişiliğiyle takım içinde ve Florya'da çok seviliyor.
Geldiği yeri unutmayan, yardımlara koşan Osimhen, Galatasaray'la yaptığı ilk görüşmede ise; "Ben hayallerin bile öldüğü yerden geliyorum. Size başarı sözü veriyorum. Bana güvenin" ifadelerini kullanmıştı.
Osimhen verdiği sözleri tutuyor ve attığı gollerin yanı sıra; hırsı ve azmiyle de futbolunu taçlandırıyor.
94 DAKİKADA 1 ATIYOR
Galatasaray formasıyla ligde ve Avrupa'da toplam 8 maça çıkan Victor Osimhen, 563 dakika sahada kalırken 6 gol attı.
94 dakikada bir ağları sarsan Nijeryalı yıldızın 4 de asisti bulunuyor. Osimhen, toplamda 10 gollük katkısıyla Galatasaray'ın en fazla skor üreten ismi.
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