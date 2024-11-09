GALATASARAY HABERLERİ | Osimhen ile ilgili bilinmeyen gerçek! Performansının sırrı ortaya çıktı

Sezon başında mucizevi bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tutan ve sergilediği performansla taraftarların yeni sevgilisi olan Osimhen'in başarısının sırrı ortaya çıktı.

Nijeryalı yıldızın her defasında daha fazlasını istediği ve başarılı olmak için yılmadan usanmadan çalıştığı öğrenildi.