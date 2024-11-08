GALATASARAY HABERLERİ - Ismail Jakobs Samsunspor maçında oynayacak mı?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Samsunspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Cimbom'a yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi. Sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Ismail Jakobs, Samsunspor maçında forma giyebileceği kaydedildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Öte yandan Galatasaray, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dörde iki hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 9 Kasım Cumartesi günü yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Bunun yanı sıra mücadele öncesi Cimbom'a müjdeli bir haber geldi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs takımla idmanlara başladı.
Jakobs'un Samsunspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan Ismail Jakobs, 1 asist yaptı.
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