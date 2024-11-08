GALATASARAY HABERLERİ - Ismail Jakobs Samsunspor maçında oynayacak mı?

Öte yandan Galatasaray, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.