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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Ismail Jakobs Samsunspor maçında oynayacak mı?

GALATASARAY HABERLERİ - Ismail Jakobs Samsunspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Samsunspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Cimbom'a yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi. Sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Ismail Jakobs, Samsunspor maçında forma giyebileceği kaydedildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 16:17
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GALATASARAY HABERLERİ - Ismail Jakobs Samsunspor maçında oynayacak mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Tottenham'ı 3-2 yenen Galatasaray'da, gözler Süper Lig'in 12. haftasındaki Samsunspor maçına çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ismail Jakobs Samsunspor maçında oynayacak mı?

Sarı kırmızılılar, ligde 2. sırada yer alan rakibiyle 10 Kasım Pazar günü kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Ismail Jakobs Samsunspor maçında oynayacak mı?

Kritik müsabaka saat 16.00'da RAMS Park'ta oynayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Ismail Jakobs Samsunspor maçında oynayacak mı?

Öte yandan Galatasaray, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ismail Jakobs Samsunspor maçında oynayacak mı?

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Ismail Jakobs Samsunspor maçında oynayacak mı?

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dörde iki hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ismail Jakobs Samsunspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray, 9 Kasım Cumartesi günü yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Ismail Jakobs Samsunspor maçında oynayacak mı?

Bunun yanı sıra mücadele öncesi Cimbom'a müjdeli bir haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ismail Jakobs Samsunspor maçında oynayacak mı?

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs takımla idmanlara başladı.

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