Osimhen yine dünya basınında: Devlere mesaj gönderdi!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk eden Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen attığı 2 golle yıldızlaştı. Nijeryalı yıldızın parmak ısırtan performansı yabancı basının da gözünden kaçmadı. İşte Osimhen için atılan manşetler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 23:37 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 00:00
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Osimhen 8 dakikada attığı 2 golle Galatasaray'ın Tottenham zaferinde büyük pay sahibi oldu. (Mail Online)
Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Avrupa Ligi maçında Victor Osimhen 2 gol attı ve Tottenham, Leicester City'nin ardından Osimhen'in favori Premier Lig rakipleri arasına katıldı. Daha önce Leicster City de 2021 Eylül'de Nijeryalı golcüden 2 gol yemişti. (Soccer.net)
Victor Osimhen kaydettiği iki golle Tottenham'ı ateşe attı! (TheBoyHotSpur)
Victor Osimhen, aksiyon dolu ve Spurs'ün kırmızı gördüğü maçta Galatasaray'ı zafere taşıdı. (Yahoo Sport)
Victor Osimhen'in golleri bu sezon Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Tottenham'ın serisini bitirdi. (The Standard)
Victor Osimhen, transfer iddiaları gündeme gelen Chelsea ve Arsenal'a Avrupa Ligi'ndeki Tottenham galibiyetiyle net bir mesaj yolladı. (Football London)
Victor Osimhen 10 kişi kalan salaş Tottenham'ı cezalandırdı, Türk devi Galatasaray, Avrupa Ligi'nde zafere ulaştı. (Eurosport)
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