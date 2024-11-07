Osimhen yine dünya basınında: Devlere mesaj gönderdi!

İştahı, hırsı ve enerjisiyle alkış toplayan Osimhen, performansını attığı 2 güzel golle de taçlandırırken, dünya basını da Chelsea ve Arsenal'ın peşinde olduğu Nijeryalı yıldızı manşetlerine taşıdı. İşte dış basında atılan Osimhen manşetleri...