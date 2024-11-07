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Haberler Galatasaray Osimhen yine dünya basınında: Devlere mesaj gönderdi!

Osimhen yine dünya basınında: Devlere mesaj gönderdi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk eden Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen attığı 2 golle yıldızlaştı. Nijeryalı yıldızın parmak ısırtan performansı yabancı basının da gözünden kaçmadı. İşte Osimhen için atılan manşetler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 23:37 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 00:00
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Osimhen yine dünya basınında: Devlere mesaj gönderdi!

Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan Avrupa Ligi 4. hafta maçında Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Victor Osimhen attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu.

Osimhen yine dünya basınında: Devlere mesaj gönderdi!

İştahı, hırsı ve enerjisiyle alkış toplayan Osimhen, performansını attığı 2 güzel golle de taçlandırırken, dünya basını da Chelsea ve Arsenal'ın peşinde olduğu Nijeryalı yıldızı manşetlerine taşıdı.

İşte dış basında atılan Osimhen manşetleri...

Osimhen yine dünya basınında: Devlere mesaj gönderdi!

Victor Osimhen, Tottenham'ı yıkarak Chelsea ve Arsenal'e net mesaj yolladı. (Express)

Osimhen yine dünya basınında: Devlere mesaj gönderdi!

Osimhen 8 dakikada attığı 2 golle Galatasaray'ın Tottenham zaferinde büyük pay sahibi oldu. (Mail Online)

Osimhen yine dünya basınında: Devlere mesaj gönderdi!

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Avrupa Ligi maçında Victor Osimhen 2 gol attı ve Tottenham, Leicester City'nin ardından Osimhen'in favori Premier Lig rakipleri arasına katıldı. Daha önce Leicster City de 2021 Eylül'de Nijeryalı golcüden 2 gol yemişti. (Soccer.net)

Osimhen yine dünya basınında: Devlere mesaj gönderdi!

Victor Osimhen kaydettiği iki golle Tottenham'ı ateşe attı! (TheBoyHotSpur)

Osimhen yine dünya basınında: Devlere mesaj gönderdi!

Victor Osimhen, aksiyon dolu ve Spurs'ün kırmızı gördüğü maçta Galatasaray'ı zafere taşıdı. (Yahoo Sport)

Osimhen yine dünya basınında: Devlere mesaj gönderdi!

Victor Osimhen'in golleri bu sezon Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Tottenham'ın serisini bitirdi. (The Standard)

Osimhen yine dünya basınında: Devlere mesaj gönderdi!

Victor Osimhen, transfer iddiaları gündeme gelen Chelsea ve Arsenal'a Avrupa Ligi'ndeki Tottenham galibiyetiyle net bir mesaj yolladı. (Football London)

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