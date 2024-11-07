Galatasaray - Tottenham maçı CANLI İZLE (Galatasaray - Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı canlı anlatım)

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Tottenham'ı RAMS Park'ta konuk ediyor.
Galatasaray - Tottenham maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Tottenham saat 20.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Mertens, Icardi, Osimhen.
Tottenham: Forster, Porro, Davies, Draguşin, Gray, Bergvall, Bissouma, Madisson, Johnson, Lankshear, Son
YUNUS AKGÜN'DEN HARİKA GOL⚽⚽⚽⚽⚽
GOOOLLL! YUNUS AKGÜNNN!! OLAĞANÜSTÜ SÜPER BİR GOL!! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/2QE22X5pVW— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
TOTTENHAM SKORU DENGELEDİ!
Lankshear'ın attığı golle Tottenham beraberliği yakaladı. #UEL pic.twitter.com/17ukYVd0GH— TRT Spor (@trtspor) November 7, 2024
MUSLERA 3 MAÇ SONRA SAHADA
MUSLERA 3 MAÇ SONRA SAHADA