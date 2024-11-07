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Haberler Galatasaray Galatasaray - Tottenham maçı CANLI İZLE (Galatasaray - Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı canlı anlatım)

Galatasaray - Tottenham maçı CANLI İZLE (Galatasaray - Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı canlı anlatım)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında Tottenham'ı RAMS Park'ta konuk ediyor. Galatasaray - Tottenham maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 20:37 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 21:14
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Galatasaray - Tottenham maçı CANLI İZLE (Galatasaray - Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı canlı anlatım)

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Tottenham'ı RAMS Park'ta konuk ediyor.

Galatasaray - Tottenham maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Tottenham saat 20.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Mertens, Icardi, Osimhen.

Tottenham: Forster, Porro, Davies, Draguşin, Gray, Bergvall, Bissouma, Madisson, Johnson, Lankshear, Son

YUNUS AKGÜN'DEN HARİKA GOL⚽⚽⚽⚽⚽

TOTTENHAM SKORU DENGELEDİ!

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