TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo'nun geleceğine dair, İtalyan basınından flaş bir haber geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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"Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.
Sezonu İtalyan temsilcisinde geçirmesi beklenen 25 yaşındaki isim hakkında sürpriz bir haber geldi.
Konuya dair iddiayı ise Çizme basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Tuttoatalanta'da yer alan ve Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Zaniolo'nun, Atalanta'daki geleceği tehlike altında.
Zaniolo'nun hala adaptasyon aşamasında olduğu, sahada daha fazla keskinlik ve tutarlılık göstermesi gerektiği belirtildi.
Teknik Direktör Gasperi'nin, Zaniolo'yu birkaç kez cesaretlendirdiği ve oyuncunun ekstra kıvılcımı bulması gerektiğinin altını çizdiği vurgulandı.
Ancak Zaniolo için zamanın daraldığı ve önümüzdeki birkaç ay içinde Atalanta'nın ona kesin olarak yatırım yapmak mı, yoksa başka çözümler aramak mı istediğine karar vereceği kaydedildi.
Zaniolo için önümüzdeki birkaç ayın çok önemli olacağı, Atalanta'nın onun teknik niteliklerini takdir etse de sahada somut yanıtlara ihtiyaç duyduğu ifade edildi.
Öte yandan Atalanta'nın, Zaniolo'nun beklentileri karşılayamaması durumunda alternatifini belirlediği aktarıldı.
İtalyan ekibinin, Monza forması giyen Daniel Maldini'yi listesine aldığı öğrenildi.
Eğer Atalanta zorunlu satın alma opsiyonundaki şartları gerçekleştirmezse Zaniolo sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.
Nicolo Zaniolo bu sezon Atalanta'da toplam 9 maça çıktı.
Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan İtalyan oyuncunun, Galatasaray ile kontratı 2027 yılında bitecek.
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