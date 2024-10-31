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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo'nun geleceğine dair, İtalyan basınından flaş bir haber geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 13:59
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TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Atalanta'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde İtalyan yıldızla ilgili KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır."

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir."

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

"Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Sezonu İtalyan temsilcisinde geçirmesi beklenen 25 yaşındaki isim hakkında sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Konuya dair iddiayı ise Çizme basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Tuttoatalanta'da yer alan ve Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Zaniolo'nun, Atalanta'daki geleceği tehlike altında.

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Zaniolo'nun hala adaptasyon aşamasında olduğu, sahada daha fazla keskinlik ve tutarlılık göstermesi gerektiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Teknik Direktör Gasperi'nin, Zaniolo'yu birkaç kez cesaretlendirdiği ve oyuncunun ekstra kıvılcımı bulması gerektiğinin altını çizdiği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Ancak Zaniolo için zamanın daraldığı ve önümüzdeki birkaç ay içinde Atalanta'nın ona kesin olarak yatırım yapmak mı, yoksa başka çözümler aramak mı istediğine karar vereceği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Zaniolo için önümüzdeki birkaç ayın çok önemli olacağı, Atalanta'nın onun teknik niteliklerini takdir etse de sahada somut yanıtlara ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Öte yandan Atalanta'nın, Zaniolo'nun beklentileri karşılayamaması durumunda alternatifini belirlediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

İtalyan ekibinin, Monza forması giyen Daniel Maldini'yi listesine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Eğer Atalanta zorunlu satın alma opsiyonundaki şartları gerçekleştirmezse Zaniolo sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Nicolo Zaniolo bu sezon Atalanta'da toplam 9 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a flaş haber! İtalyan basını duyurdu

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan İtalyan oyuncunun, Galatasaray ile kontratı 2027 yılında bitecek.

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