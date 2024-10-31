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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Hollanda basınında yer alan habere göre, Hakim Ziyech'in ocak ayında sarı-kırmızılı ekipten ayrılmaya hazırlandığı ve Katar Ligi ekiplerinden o takımın yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 12:15 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 12:16
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında oynanan derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılılar, 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen'in golleriyle ezeli rakibini 2-1 mağlup etti.

TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Bu karşılaşmayla birlikte ligde puanını 28'e yükselten Cimbom, en yakın rakibi Samsunspor'un 6 puan üstünde liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasını "bay" geçecek.

TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Öte yandan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Cimbom'da ara transferde takıma katılacak isimler haricinde, takımdan ayrılması beklenen isimlerin de akıbeti merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'da son olarak Hakim Ziyech'le ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Yeni sezonda Okan Buruk'un oyun sisteminin değişmesiyle birlikte takımda kendine yer bulmakta zorlanan Ziyech, ara transferde sarı-kırmızılı ekipten ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

FASLI YILDIZ KATAR YOLCUSU

Bladna.nl'de yer alan habere göre, Katar ekiplerinden Al-Arabi Faslı yıldızla ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Haberde, Al Arabi teknik direktörü Anthony Hudson'ın "Hiçbir kulüp Hakim Ziyech kalibresindeki bir oyuncuyu reddedemez" ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

PRENSİPTE KABUL ETTİ

Son olarak haberde, 31 yaşındaki futbolcunun Katar'a transferini prensipte kabul ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi

Yeni sezonda Galatasaray formasıyla sakatlığı sebebiyle 6 maç kaçıran Ziyech, 5 maçta 256 dakika forma şansı bulabilirken takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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