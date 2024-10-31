TRANSFER HABERLERİ | Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni adresi
Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Hollanda basınında yer alan habere göre, Hakim Ziyech'in ocak ayında sarı-kırmızılı ekipten ayrılmaya hazırlandığı ve Katar Ligi ekiplerinden o takımın yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 12:15 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 12:16
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Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasını "bay" geçecek.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.
Cimbom'da ara transferde takıma katılacak isimler haricinde, takımdan ayrılması beklenen isimlerin de akıbeti merak konusu.
Galatasaray'da son olarak Hakim Ziyech'le ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Yeni sezonda Okan Buruk'un oyun sisteminin değişmesiyle birlikte takımda kendine yer bulmakta zorlanan Ziyech, ara transferde sarı-kırmızılı ekipten ayrılmaya hazırlanıyor.
FASLI YILDIZ KATAR YOLCUSU
Bladna.nl'de yer alan habere göre, Katar ekiplerinden Al-Arabi Faslı yıldızla ilgileniyor.
Haberde, Al Arabi teknik direktörü Anthony Hudson'ın "Hiçbir kulüp Hakim Ziyech kalibresindeki bir oyuncuyu reddedemez" ifadelerine yer verildi.
PRENSİPTE KABUL ETTİ
Son olarak haberde, 31 yaşındaki futbolcunun Katar'a transferini prensipte kabul ettiği belirtildi.
Yeni sezonda Galatasaray formasıyla sakatlığı sebebiyle 6 maç kaçıran Ziyech, 5 maçta 256 dakika forma şansı bulabilirken takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Faslı futbolcunun sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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