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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide sahasında Beşiktaş'ı devirerek namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da yüzler geliyor. Sarı-kırmızılılarda sezon başında Napoli'den kiralanan ve gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olan Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 11:26
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Galatasaray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen...

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen...

Sarı kırmızılılar, ligin 10. haftasında oynadığı Beşiktaş derbisini 2-1 kazanarak rakipleriyle aradaki puan farkını açtı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen...

Cimbom iyi gidişatını sürdürüp, sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı takmak istiyor.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen...

Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında ise Victor Osimhen geliyor.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen...

Nijeryalı golcünün takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen...

25 yaşındaki forvetin transfer durumuna ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen...

Sarı kırmızılı idarecilerin, taraftarları heyecanlandıran bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen...

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen...

Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinde attığı nefis kafa golü kadar 'İkinci yarıda da buradayım' yanıtıyla gündem oldu.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen...

Sarı kırmızılılar, tartışmalara son noktayı koyan dünyaca ünlü yıldızı uzun süreli bir projeye ikna etmenin hayalini kuruyor.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen...

Kariyerine Napoli'de devam etmek istemeyen 25 yaşındaki oyuncu için kaynak yaratmaya çalışan yönetimin ciddi girişimleri bulunuyor.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen...

Yönetim, Osimhen'i kalıcı olarak transfer edip dünya çapında büyük ses getirmeyi hedefliyor.

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