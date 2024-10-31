Galatasaray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide sahasında Beşiktaş'ı devirerek namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da yüzler geliyor. Sarı-kırmızılılarda sezon başında Napoli'den kiralanan ve gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olan Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında ise Victor Osimhen geliyor.
Nijeryalı golcünün takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.
25 yaşındaki forvetin transfer durumuna ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılı idarecilerin, taraftarları heyecanlandıran bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
İşte ayrıntılar...
Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinde attığı nefis kafa golü kadar 'İkinci yarıda da buradayım' yanıtıyla gündem oldu.
Sarı kırmızılılar, tartışmalara son noktayı koyan dünyaca ünlü yıldızı uzun süreli bir projeye ikna etmenin hayalini kuruyor.
Kariyerine Napoli'de devam etmek istemeyen 25 yaşındaki oyuncu için kaynak yaratmaya çalışan yönetimin ciddi girişimleri bulunuyor.
Yönetim, Osimhen'i kalıcı olarak transfer edip dünya çapında büyük ses getirmeyi hedefliyor.
Osimhen şu ana kadar sarı kırmızılı formayla toplam 7 maça çıktı.
Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistle oynadı.
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