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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kiralık sol bek! Avrupa'da oynamak istiyor

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek için sürpriz bir isim gündeme geldi. Ismail Jakobs'un yanına alternatifini arayan sarı kırmızılılar Avrupa'da oynamak isteyen Brezilyalı yıldıza kancayı taktı. Cimbom sol bek için girişimlere başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 12:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kiralık sol bek! Avrupa'da oynamak istiyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kiralık sol bek! Avrupa'da oynamak istiyor

Galatasaray, bu sezon Beşiktaş ile ikinci kez karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kiralık sol bek! Avrupa'da oynamak istiyor

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Türkiye Kupası şampiyonu siyah-beyazlılar ile Turkcell Süper Kupa'da karşılaştı. Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kiralık sol bek! Avrupa'da oynamak istiyor

Derbi tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşayan Galatasaray, hem Süper Kupa'yı rakibine kaptırdı hem de sezon öncesi büyük bir moral kaybı yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kiralık sol bek! Avrupa'da oynamak istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un derbide takımının başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kiralık sol bek! Avrupa'da oynamak istiyor

Öte yandan transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sol bek konusunda mesaisini sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kiralık sol bek! Avrupa'da oynamak istiyor

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı kırmızılılarda Renan Lodi'nin ismi yeniden gündeme taşındı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kiralık sol bek! Avrupa'da oynamak istiyor

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le sözleşmesi Temmuz 2027'de sona erecek Brezilyalı futbolcu için görüşmeler başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kiralık sol bek! Avrupa'da oynamak istiyor

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kiralık sol bek! Avrupa'da oynamak istiyor

Lodi'nin yeniden Avrupa'da olmak istemesi bu transferin gerçekleşebilmesini avantajlı ve mümkün kılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kiralık sol bek! Avrupa'da oynamak istiyor

2019-2023 arasında Atletico Madrid forması giyen Renan Lodi, Nottingham Forest ve Marsilya'da da oynamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kiralık sol bek! Avrupa'da oynamak istiyor

Ocak 2024'te Al Hilal'in yolunu tutan Lodi, Suudi Arabistan'da henüz 6 aydır oynamasına rağmen Avrupa futboluna geri dönmek istiyor.

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