TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a kiralık sol bek! Avrupa'da oynamak istiyor
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek için sürpriz bir isim gündeme geldi. Ismail Jakobs'un yanına alternatifini arayan sarı kırmızılılar Avrupa'da oynamak isteyen Brezilyalı yıldıza kancayı taktı. Cimbom sol bek için girişimlere başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Derbi tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşayan Galatasaray, hem Süper Kupa'yı rakibine kaptırdı hem de sezon öncesi büyük bir moral kaybı yaşadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un derbide takımının başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
Öte yandan transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sol bek konusunda mesaisini sıklaştırdı.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı kırmızılılarda Renan Lodi'nin ismi yeniden gündeme taşındı.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le sözleşmesi Temmuz 2027'de sona erecek Brezilyalı futbolcu için görüşmeler başladı.
Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
Lodi'nin yeniden Avrupa'da olmak istemesi bu transferin gerçekleşebilmesini avantajlı ve mümkün kılıyor.
2019-2023 arasında Atletico Madrid forması giyen Renan Lodi, Nottingham Forest ve Marsilya'da da oynamıştı.
Ocak 2024'te Al Hilal'in yolunu tutan Lodi, Suudi Arabistan'da henüz 6 aydır oynamasına rağmen Avrupa futboluna geri dönmek istiyor.
Renan Lodi, Al Hilal'de şu ana kadar 27 maça çıktı,
Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gol 3 asist yaptı.
Arabistan ligine henüz alışamayan deneyimli yıldız, bu sebeple Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.
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