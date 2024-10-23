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Haberler Galatasaray

Elfsborg oyuncusundan Galatasaray maçı öncesi flaş ifadeler: Taraftarlarını onlara düşman etmeliyiz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları 3. karşılaşmada İsveç ekibi Elfsborg'u konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleye saatler kala Elfsborg'un sol beki Niklas Hult, flaş açıklamalarda bulundu. Hult, "Taraftarlarını onlara düşman etmeliyiz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 11:31 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 11:39
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Elfsborg oyuncusundan Galatasaray maçı öncesi flaş ifadeler: Taraftarlarını onlara düşman etmeliyiz

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezona da lider olarak devam ederken aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'ndeki hayalleri için mücadele ediyor.

Elfsborg oyuncusundan Galatasaray maçı öncesi flaş ifadeler: Taraftarlarını onlara düşman etmeliyiz

Avrupa Ligi'nde 4 puan ile 8. sırada bulunan sarı kırmızılı ekip, 23 Ekim Çarşamba günü kendi sahasında İsveç ekibi Elfsborg'u konuk etmeye hazırlanıyor.

Elfsborg oyuncusundan Galatasaray maçı öncesi flaş ifadeler: Taraftarlarını onlara düşman etmeliyiz

Karşılaşmaya saatler kala Elfsborg'un sol bekinden flaş bir açıklama geldi. İşte o ifadeler...

Elfsborg oyuncusundan Galatasaray maçı öncesi flaş ifadeler: Taraftarlarını onlara düşman etmeliyiz

Niklas Hult, açıklamasında sarf ettiği "Kendi taraftarlarını onlara düşman etmeyi başarırsak kazanabiliriz" sözleri ile gündem oldu.

Elfsborg oyuncusundan Galatasaray maçı öncesi flaş ifadeler: Taraftarlarını onlara düşman etmeliyiz

Hult, "Umarım rakibimizi hayal kırıklığına uğratabilir ve taraftarlarının onlara verebileceği enerjiyi bizim için iyi bir şeye dönüştürebiliriz." dedi.

Elfsborg oyuncusundan Galatasaray maçı öncesi flaş ifadeler: Taraftarlarını onlara düşman etmeliyiz

İsveçli sol bek ayrıca, "Galatasaray'ı sinirlendirmek, galibiyetimiz için anahtar görevi görebilir." ifadelerinde bulundu.

Elfsborg oyuncusundan Galatasaray maçı öncesi flaş ifadeler: Taraftarlarını onlara düşman etmeliyiz

Hult devamında, "Şu ana kadar Avrupa maçlarında bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Sorunlu takım olmaya devam edeceğiz." diye ekledi.

Elfsborg oyuncusundan Galatasaray maçı öncesi flaş ifadeler: Taraftarlarını onlara düşman etmeliyiz

Ayrıca 50 binden fazla Galatasaray taraftarlarının çıkaracağı gürültünün saha içindeki iletişimi engelleyeceğini ve bu sebeple zor bir maç oynanacağını belirtti.

Elfsborg oyuncusundan Galatasaray maçı öncesi flaş ifadeler: Taraftarlarını onlara düşman etmeliyiz

Teknik direktör Okan Buruk'un "geçiş hücumunu etkili oynayan bir takım" olduğunu ifade ettiği Elfsborg'a karşı alacağı sonuç ise taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

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