Elfsborg oyuncusundan Galatasaray maçı öncesi flaş ifadeler: Taraftarlarını onlara düşman etmeliyiz
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları 3. karşılaşmada İsveç ekibi Elfsborg'u konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleye saatler kala Elfsborg'un sol beki Niklas Hult, flaş açıklamalarda bulundu. Hult, "Taraftarlarını onlara düşman etmeliyiz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 11:31 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 11:39
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Niklas Hult, açıklamasında sarf ettiği "Kendi taraftarlarını onlara düşman etmeyi başarırsak kazanabiliriz" sözleri ile gündem oldu.
Hult, "Umarım rakibimizi hayal kırıklığına uğratabilir ve taraftarlarının onlara verebileceği enerjiyi bizim için iyi bir şeye dönüştürebiliriz." dedi.
İsveçli sol bek ayrıca, "Galatasaray'ı sinirlendirmek, galibiyetimiz için anahtar görevi görebilir." ifadelerinde bulundu.
Hult devamında, "Şu ana kadar Avrupa maçlarında bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Sorunlu takım olmaya devam edeceğiz." diye ekledi.
Ayrıca 50 binden fazla Galatasaray taraftarlarının çıkaracağı gürültünün saha içindeki iletişimi engelleyeceğini ve bu sebeple zor bir maç oynanacağını belirtti.
Teknik direktör Okan Buruk'un "geçiş hücumunu etkili oynayan bir takım" olduğunu ifade ettiği Elfsborg'a karşı alacağı sonuç ise taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.
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