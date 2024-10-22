Geçiş hücumuna dikkat edin

İsveç'te yayın yapan Boras Tidning Gazetesi'nde Elfsborg'u yakından takip eden Oskar Palsson, takımın son durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Teknik direktör Oscar Hiljemark ile daha farklı bir oyun oynadıklarını belirten Palsson, "Artık top hakimiyetine daha çok önem veriyorlar. Ancak hala kontrataklar ve geçiş hücumunda etkililer. Normalde 3-4-3 oynuyorlar ama 5-4-1 gibi bir dizilişle çıkmaları sürpriz olmaz. Geçişlerle sorun çıkarabilecekleri bir oyun tercih edecekler" dedi.

TARİHİ ZAFERİ ROMA

Roma karşısında alınan galibiyetin Elfsborg'un 120 yıllık tarihinin en büyük zaferi olduğunu belirten Palsson, sözlerini şöyle sürdürdü: Daha önce Lazio ve Feyenoord'a karşı galibiyetler elde etmiştik ancak bu kesinlikle daha büyük bir zafer. Bu sezonun hedefi Avrupa'da lig aşamasına ulaşmaktı. Elfsborg, 36 takım arasında son sıralarda yer alması beklenen bir ekip. Çok zor kura çektiler. Roma, Tottenham, Galatasaray, Nice, Braga ve AZ Alkmaar hepsi çok iyi takımlar. Avrupa Ligi'nde ilerlerse sansasyonel olur.

OYUNCULAR AYRILDI

Kulüp, 2023'teki harika sezonun ardından birçok iyi oyuncuyu kaybetti. Özellikle kaleci Hakon Valdimarsson'un (şimdi Brentford, Premier Lig'de) yerini doldurmak zor oldu. 32 yaşındaki yeni teknik direktör Oscar Hiljemark enerjik ve çok iyi bir menajer. İyi bir oyuncuydu ancak sakatlıklar nedeniyle kariyerini erken bırakmak zorunda kaldı. İsveç'te birçok kişi onun gelecekte harika bir teknik direktörlük kariyeri olacağından emin. Ben onun gelecekte milli takım için bir isim olacağına inanıyorum.