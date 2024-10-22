Elfsborg mesaisi sürüyor

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray, bugün 13.00'teki idmanla hazırlıklarını bitirecek.

BASIN TOPLANTISI 12.00'DE

Sarı kırmızılı ekibin Elfsborg maçı öncesindeki son antrenmanı bugün olacak. 13.00'teki idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapılacak. Antrenman öncesinde saat 12.00'de Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı gerçekleştirecek. Elfsborg'un son idmanı ise saat 17.30'da Rams Park'ta yapılacak.