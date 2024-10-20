Krallar iş başında

Lig lideri Galatasaray, milli ara sonrası Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 devirirken dünyaca ünlü forvetleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen sahneye çıktı. Icardi, 10. dakikada enfes bir kafa vuruşuyla ağları sarsıp skoru 1-0'a getirirken, 52. dakikada da sol ayağıyla şık bir vuruş yapıp farkı 2'ye çıkardı. Deneyimli futbolcu, bu sezon deplasmanda ilk kez gol sevinci yaşadı. Icardi, böylece adeta galibiyeti hazırlayan isim oldu. Arjantinli yıldız, toplamda ise 11. resmi maçında 5. kez ağları sarstı.

ALKIŞLARI TOPLADILAR

Hem Mauro Icardi hem de Victor Osimhen dünkü karşılaşmada istekli ve hareketli futbollarıyla alkışları topladı. Bu sezon ligde ilk kez duble yapan ve İlk golünü kafayla kaydeden Icardi, Süper Lig'de 2022'den beri 12 kafa golüyle en fazla kafa golü bulan oyuncu olmayı başardı. Osimhen de Antalyaspor'a attığı golle Süper Lig'de ilk deplasman golünü kaydetti. Nijeryalı yıldızın 80. dakikada ise VAR'dan bir golü iptal oldu. Icardi- Osimhen ikilisi 3-3 biten Kasımpaşa maçında da golleriyle öne çıkmıştı.

ICARDİ HAYRANLIĞI

Seremoniye çıkılırken minik futbolseverlerin Mauro Icardi'ye olan sevgisi gözlerden kaçmadı. Futbolcularla sahaya çıkan çocukların neredeyse hepsi Icardi'nin yanınagitti. Seremoni esnasında da çocuklar Icardi ile yan yana durdu.

TAKIM İÇİN MUTLUYUM

2 golle yıldızlaşan Mauro Icardi, "Milli aradan istekli döndük. Güçlüyüz. Galibiyetle dönmek önemliydi. Yolumuza galibiyetle devam etmek istiyorduk. Goller için, takımıma yardım ettiğim için mutluyum. Hocamızın doğum günüydü, onu da kutluyorum" dedi.

Antalyaspor ağlarına iki gol gönderen Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla lig tarihinde 50 gole ulaşan 2. yabancı oyuncu oldu. Icardi toplamda 51 gol atarken, 59 gollü Hagi'yi takip etti.

İNANILMAZ GOL

Müthış bir gol atan Victor Osimhen, "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik" ifadelerini kullandı.

KÖTÜ ZEMİN DE GÜNDEM OLDU

Ev sahipliği yapan Antalya Stadyumu'nun zemini, spor kamuoyunun tartışma konularından birisi oldu. Sezonun 9. haftasına girilirken zeminin oldukça kötü bir görüntü vermesi, futbolcuları da sakatlık riskiyle karşı karşıya kalması sosyal medyada da gündeme oturdu. Karşılaşma öncesi Okan Buruk da zemine dikkat çekti.

10. GALİBİYET GELDİ

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, Süper Lig'de en fazla karşılaştığı takım olan Antalyaspor önünde yine kaybetmedi. Antalyaspor'a karşı 10. galibiyetini alan Buruk, Galatasaray'ın başında da 5. kez kazandı.

BERKAN BEĞENİLDİ

Dünkü maçta sol bekte görev yapan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılılarda dörtlünün solunda beğeni topladı. Taraftarla bu sezon ilişkisini düzelten Berkan Galatasaray'da ikinci baharını yaşıyor.

Barış Alper yedeklerde