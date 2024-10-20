  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Krallar iş başında

Aslan'ın golcüleri, Antalyaspor deplasmanında sahne aldı. Mauro Icardi, kaydettiği 2 golle galibiyeti hazırlarken, Victor Osimhen de mükemmel röveşata ile ayakta alkışlandı. Sarıkırmızılılar, 3 puanı forvetleri sayesinde hanesine yazdırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Krallar iş başında

Lig lideri Galatasaray, milli ara sonrası Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 devirirken dünyaca ünlü forvetleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen sahneye çıktı. Icardi, 10. dakikada enfes bir kafa vuruşuyla ağları sarsıp skoru 1-0'a getirirken, 52. dakikada da sol ayağıyla şık bir vuruş yapıp farkı 2'ye çıkardı. Deneyimli futbolcu, bu sezon deplasmanda ilk kez gol sevinci yaşadı. Icardi, böylece adeta galibiyeti hazırlayan isim oldu. Arjantinli yıldız, toplamda ise 11. resmi maçında 5. kez ağları sarstı.

ALKIŞLARI TOPLADILAR

Hem Mauro Icardi hem de Victor Osimhen dünkü karşılaşmada istekli ve hareketli futbollarıyla alkışları topladı. Bu sezon ligde ilk kez duble yapan ve İlk golünü kafayla kaydeden Icardi, Süper Lig'de 2022'den beri 12 kafa golüyle en fazla kafa golü bulan oyuncu olmayı başardı. Osimhen de Antalyaspor'a attığı golle Süper Lig'de ilk deplasman golünü kaydetti. Nijeryalı yıldızın 80. dakikada ise VAR'dan bir golü iptal oldu. Icardi- Osimhen ikilisi 3-3 biten Kasımpaşa maçında da golleriyle öne çıkmıştı.

ICARDİ HAYRANLIĞI

Seremoniye çıkılırken minik futbolseverlerin Mauro Icardi'ye olan sevgisi gözlerden kaçmadı. Futbolcularla sahaya çıkan çocukların neredeyse hepsi Icardi'nin yanınagitti. Seremoni esnasında da çocuklar Icardi ile yan yana durdu.

TAKIM İÇİN MUTLUYUM

2 golle yıldızlaşan Mauro Icardi, "Milli aradan istekli döndük. Güçlüyüz. Galibiyetle dönmek önemliydi. Yolumuza galibiyetle devam etmek istiyorduk. Goller için, takımıma yardım ettiğim için mutluyum. Hocamızın doğum günüydü, onu da kutluyorum" dedi.

Antalyaspor ağlarına iki gol gönderen Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla lig tarihinde 50 gole ulaşan 2. yabancı oyuncu oldu. Icardi toplamda 51 gol atarken, 59 gollü Hagi'yi takip etti.

İNANILMAZ GOL

Müthış bir gol atan Victor Osimhen, "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik" ifadelerini kullandı.

KÖTÜ ZEMİN DE GÜNDEM OLDU

Ev sahipliği yapan Antalya Stadyumu'nun zemini, spor kamuoyunun tartışma konularından birisi oldu. Sezonun 9. haftasına girilirken zeminin oldukça kötü bir görüntü vermesi, futbolcuları da sakatlık riskiyle karşı karşıya kalması sosyal medyada da gündeme oturdu. Karşılaşma öncesi Okan Buruk da zemine dikkat çekti.

10. GALİBİYET GELDİ

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, Süper Lig'de en fazla karşılaştığı takım olan Antalyaspor önünde yine kaybetmedi. Antalyaspor'a karşı 10. galibiyetini alan Buruk, Galatasaray'ın başında da 5. kez kazandı.

BERKAN BEĞENİLDİ

Dünkü maçta sol bekte görev yapan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılılarda dörtlünün solunda beğeni topladı. Taraftarla bu sezon ilişkisini düzelten Berkan Galatasaray'da ikinci baharını yaşıyor.

Barış Alper yedeklerde

F.Bahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor!
G.Saray'a Viking rüzgarı! Geleceğe dev yatırım
DİĞER
Erkek bebek bekleyen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikah yemeğine teyzeler damga vurdu! "Fotoğrafta üç tane Pınar Deniz mi var?"
Bebek katili hemşireden korkunç itiraf! Yenidoğan Çetesi üyesi hemşire konuştu: İlaçlar bebeği sersemletti
Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet
Beşiktaş aradığı beki Hollanda'da buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet 01:24
Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet Dünya Osimhen'i konuşuyor! Dış basından ilginç manşet 00:35
Cimbom 3 puanı 3 golle aldı! Cimbom 3 puanı 3 golle aldı! 00:23
Okan Buruk'tan Jakobs açıklaması! Okan Buruk'tan Jakobs açıklaması! 00:23
Osimhen'den jeneriklik gol: Puskas Ödülü'ne aday olurum! Osimhen'den jeneriklik gol: Puskas Ödülü'ne aday olurum! 00:23
Cimbom farkı açıyor! İşte güncel puan durumu Cimbom farkı açıyor! İşte güncel puan durumu 00:22
Daha Eski
Osimhen'in golü ofsayta takıldı! İşte o görüntü Osimhen'in golü ofsayta takıldı! İşte o görüntü 00:22
Eyüpspor evinde 3 puanı kaptı! Eyüpspor evinde 3 puanı kaptı! 00:22
Galatasaray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi Galatasaray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi 00:22
Şenol Güneş'ten galibiyet yorumu! Şenol Güneş'ten galibiyet yorumu! 00:22
Fırtına Visca ile hayat buldu! Fırtına Visca ile hayat buldu! 00:22
F.Bahçe'ye sakatlık şoku! En az 3-4 hafta... F.Bahçe'ye sakatlık şoku! En az 3-4 hafta... 00:22