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Haberler Galatasaray

G.Ssaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 19:42
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G.Ssaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Antalyaspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Kerem Demirbay, Michy Batshuayi ve milli takımlarından geç dönen futbolcular antrenmanda yer almadı.

Öte yandan antrenmanda Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı. Basın mensuplarının getirdiği pastayı üfleyen Buruk kutlama için teşekkür etti.

Galatasaray Futbol Takım Doktoru Yener İnce ise, milli takımda sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milli takımdan sakat döndü. Tedavisine başladık. Yetiştirebildiğimiz ilk maça yetiştireceğiz, süre vermiyorum. İmkan dahil olursa Antalyaspor maçına bile yetiştirmek için uğraşıyoruz" dedi.

Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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