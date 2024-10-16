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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan dev ödeme! 240 milyon...

Son şampiyon Galatasaray, geçtiğimiz sezonun şampiyonluk primini henüz oyunculara ödememiş ve milli ara ile birlikte Florya'da 'prim' mesaisi başlamıştı. Fenerbahçe derbisi için de oyunculara ödeme yapma kararı alan sarı kırmızılı yönetim, futbolcuların hesaplarına para yatırmaya başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 10:19
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Galatasaray'dan dev ödeme! 240 milyon...

2023 - 2024 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, oyunculara primlerini henüz ödememişti.

Galatasaray'dan dev ödeme! 240 milyon...

Şampiyonluk için oyuncularına 5 milyon Euro ödeme yapmaya karar kılan sarı kırmızılılar harekete geçti.

Galatasaray'dan dev ödeme! 240 milyon...

Milli ara başladığında aynı zamanda Florya'da da 'prim' mesaisi başladı.

Galatasaray'dan dev ödeme! 240 milyon...

Yönetim, Fenerbahçe derbisi için de 1.5 milyon Euro ödeme gerçekleştirecekti.

Galatasaray'dan dev ödeme! 240 milyon...

Oyuncuların hesaplarına şampiyonluk priminin %50'si yatırıldı.

Galatasaray'dan dev ödeme! 240 milyon...

Kazanılan dev derbinin ve kalan şampiyonluk primi ödemelerinin de yakın zamanda ödeneceği belirtildi.

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