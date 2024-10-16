Galatasaray'dan dev ödeme! 240 milyon...
Son şampiyon Galatasaray, geçtiğimiz sezonun şampiyonluk primini henüz oyunculara ödememiş ve milli ara ile birlikte Florya'da 'prim' mesaisi başlamıştı. Fenerbahçe derbisi için de oyunculara ödeme yapma kararı alan sarı kırmızılı yönetim, futbolcuların hesaplarına para yatırmaya başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yönetim, Fenerbahçe derbisi için de 1.5 milyon Euro ödeme gerçekleştirecekti.
Oyuncuların hesaplarına şampiyonluk priminin %50'si yatırıldı.
Kazanılan dev derbinin ve kalan şampiyonluk primi ödemelerinin de yakın zamanda ödeneceği belirtildi.
Milliyet'de yer alan habere göre yönetim, ödemelerle birlikte takımı milli aradan sonraki zor fikstüre motive etmek istiyor.
Böylelikle toplamda 6.5 milyon Euro, yani 240 milyon TL ödeme yapılacak.
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