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Haberler Galatasaray

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye yanıt

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt verdi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 13:29 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 13:53
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı'nın pazartesi günü bir televizyon kanalına yapmış olduğu açıklamalara yanıt verdi.

Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Dün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun davetiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldik. Bu görüşmede tüm başkanlar olarak bir kardeşlik iklimi oluşturmak adına bundan sonra yapacağımız açıklamalarda daha dikkatli olacağımıza dair bir karar aldık.

Kararımızdan daha 24 saat geçmeden bu toplantıda bulunan kulüplerden birinin yöneticisi bir televizyon programında yine aynı algılarla kulübümüzü hedef göstermeye çalışan açıklamalar yaptı. Bu samimiyetsizliğe rağmen biz, verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam ediyoruz.

Ülkemizin birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğu zamanlarda kardeşi kardeşe düşman etmeye, toplumu germeye, kaos yaratmaya çalışan, buradan kendine çıkar sağlamayı uman bu zihniyetin bundan önce de karşısında olduk, yine karşısında olacağız.

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