TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

Galatasaray'ın, o isimle 3 senelik kontrat konusunda el sıkıştığı öğrenildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre sarı kırmızılı ekip, altyapı oyuncusu Berat Luş ile üç yıllık profesyonel sözleşme imzalanacak.