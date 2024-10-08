  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

Milli araya lider olarak giren Galatasaray, 2 haftalık süreçte transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, o isimle 3 senelik sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 12:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

Sarı kırmızılılar ligde geride kalan 8 haftada 22 puan topladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

Cimbom elde ettiği 22 puanla lige verilen araya lider olarak girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

Öte yandan yönetim, milli maçların oynanacağı 2 haftalık süreçte transfer çalışmalarına odaklandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

Yönetimi özellikle yerli futbolcularla sözleşme yenileme görüşmelerine devam ediyordu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

Bu doğrultuda Cimbom'da sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

Galatasaray'ın, o isimle 3 senelik kontrat konusunda el sıkıştığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

Ajansspor'da yer alan habere göre sarı kırmızılı ekip, altyapı oyuncusu Berat Luş ile üç yıllık profesyonel sözleşme imzalanacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

CİMBOM, GENÇ YILDIZLARI BIRAKMAK İSTEMİYOR

Başta Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan olmak üzere yerli oyuncularının yıllık ücretlerini revize etmeyi planlayan sarı kırmızılılar, genç yıldızlarını da elde tutmayı amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

BERAT LUŞ İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray altyapısından yetişen Berat Luş ile masaya oturan sarı kırmızılı idareciler, 17 yaşındaki kanat oyuncusu ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

Hafta içinde RFS maçı için Letonya'ya da götürülen genç yıldızla masaya oturan Galatasaray, Berat ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

BERAT LUŞ'UN PERFORMANSI

Bu sezon 19 yaş altı ligde 6 maça çıkan Berat, 3 gol atarken 1 golün hazırlayıcısı oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı

SÜLEYMAN LUŞ'UN KARDEŞİ

2018'den bu yana Galatasaray altyapısında forma giyen Berat'ın abisi Süleyman Luş da uzun süre sarı kırmızılı kulübün altyapısında forma giymişti.

TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
Kilis Belediyespor - Balıkesirspor | CANLI
DİĞER
Popstar Aydan’ın muhteşem evi göz kamaştırdı! 6 odalı evin bir yanı orman bir yanı deniz manzaralı…
Bahçeli el uzattı CHP ayağa kalktı PKK zıpladı! Elebaşı Bese Hozat "Normalleşme İmralı'dan başlar" deyip İsrail'i övdü: Küstah sözler
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye yanıt
Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ergene Velimeşe - Çankaya SK maçı detayları! Ergene Velimeşe - Çankaya SK maçı detayları! 13:49
F.Bahçe'de Samsun mesaisi! F.Bahçe'de Samsun mesaisi! 13:47
Arda ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi Arda ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi 13:44
K.Çekmece Sinopspor - Altınordu maçı detayları! K.Çekmece Sinopspor - Altınordu maçı detayları! 13:41
Beykoz İshaklıspor - Mardin 1969 Spor maçı detayları! Beykoz İshaklıspor - Mardin 1969 Spor maçı detayları! 13:39
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye yanıt Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye yanıt 13:29
Daha Eski
Artvin Hopaspor - Belediye Derincespor maçı detayları! Artvin Hopaspor - Belediye Derincespor maçı detayları! 13:28
Ankara Demirspor - Mazıdağı Fosfat SK maçı detayları! Ankara Demirspor - Mazıdağı Fosfat SK maçı detayları! 13:26
Yozgat Bld Bozokspor - Kırklarelispor maçı detayları! Yozgat Bld Bozokspor - Kırklarelispor maçı detayları! 13:24
Nazilli Belediyespor - Somaspor maçı detayları! Nazilli Belediyespor - Somaspor maçı detayları! 13:21
Çayelispor - Yeşil Yalova FK maçı detayları! Çayelispor - Yeşil Yalova FK maçı detayları! 13:19
Fatsa Belediyespor - Silifke Belediyespor maçı detayları! Fatsa Belediyespor - Silifke Belediyespor maçı detayları! 13:14