TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 3 yıllık imza! Her konuda anlaşmaya varıldı
Milli araya lider olarak giren Galatasaray, 2 haftalık süreçte transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, o isimle 3 senelik sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan yönetim, milli maçların oynanacağı 2 haftalık süreçte transfer çalışmalarına odaklandı.
Yönetimi özellikle yerli futbolcularla sözleşme yenileme görüşmelerine devam ediyordu.
Bu doğrultuda Cimbom'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın, o isimle 3 senelik kontrat konusunda el sıkıştığı öğrenildi.
İşte ayrıntılar...
Ajansspor'da yer alan habere göre sarı kırmızılı ekip, altyapı oyuncusu Berat Luş ile üç yıllık profesyonel sözleşme imzalanacak.
CİMBOM, GENÇ YILDIZLARI BIRAKMAK İSTEMİYOR
Başta Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan olmak üzere yerli oyuncularının yıllık ücretlerini revize etmeyi planlayan sarı kırmızılılar, genç yıldızlarını da elde tutmayı amaçlıyor.
BERAT LUŞ İLE 3 YILLIK ANLAŞMA
Galatasaray altyapısından yetişen Berat Luş ile masaya oturan sarı kırmızılı idareciler, 17 yaşındaki kanat oyuncusu ile üç yıllık anlaşmaya vardı.
Hafta içinde RFS maçı için Letonya'ya da götürülen genç yıldızla masaya oturan Galatasaray, Berat ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayacak.
BERAT LUŞ'UN PERFORMANSI
Bu sezon 19 yaş altı ligde 6 maça çıkan Berat, 3 gol atarken 1 golün hazırlayıcısı oldu.
SÜLEYMAN LUŞ'UN KARDEŞİ
2018'den bu yana Galatasaray altyapısında forma giyen Berat'ın abisi Süleyman Luş da uzun süre sarı kırmızılı kulübün altyapısında forma giymişti.
DİĞER