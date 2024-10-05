Aslan ligde kayıp yaşamak istemiyor

Galatasaray milli araya kayıpsız girmek istiyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip ligde namağlup olarak liderlik koltuğunda oturuyor. 7 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar şu anda 19 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın Alanyaspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılılar bu maçtan da galip gelip milli araya lider girmek istiyor. Bu sezon 12 resmi maça çıkan Galatasaray bu maçlarda 7 kez galibiyet yaşarken, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.