  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Aslan ligde kayıp yaşamak istemiyor

Galatasaray milli araya kayıpsız girmek istiyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip ligde namağlup olarak liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan ligde kayıp yaşamak istemiyor

Galatasaray milli araya kayıpsız girmek istiyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip ligde namağlup olarak liderlik koltuğunda oturuyor. 7 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar şu anda 19 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın Alanyaspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılılar bu maçtan da galip gelip milli araya lider girmek istiyor. Bu sezon 12 resmi maça çıkan Galatasaray bu maçlarda 7 kez galibiyet yaşarken, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

G.Saray'da 6 ayrılık birden! RFS maçı sonrası sıcak gelişme
G.Saray'dan devre arasında 3 transfer!
DİĞER
"En güzel kaptan Fahriye" Tekne pozlarını paylaşan Fahriye Evcen güzelliği ile nefes kesti! "Yangın yeri buralar"
Fetullah Gülen izole edildi! Hastalığı ortaya çıktı! Yetişkin bezleri çöpe bile atılmıyor
Mourinho'dan müthiş istatistik! Avrupa Ligi'nde...
Avrupa RGS - G.Saray maçını konuşuyor! 'Kabus gibi geçti'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem'den Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı? Kerem'den Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı? 01:02
Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! 01:02
F.Bahçe EuroLeague'e galibiyetle başladı! F.Bahçe EuroLeague'e galibiyetle başladı! 01:01
A. Efes İtalya'da kazandı! A. Efes İtalya'da kazandı! 01:01
Rizespor nefes aldı Rizespor nefes aldı 01:01
F.Bahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse... F.Bahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse... 01:01
Daha Eski
Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! 01:01
Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından... Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından... 01:01
Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! 01:01
Jose Mourinho'ya sürpriz talip! Jose Mourinho'ya sürpriz talip! 01:01
Fırtına'nın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 01:01
Ancelotti'den Arda açıklaması! "İlk 11'de yer alabilmesi..." Ancelotti'den Arda açıklaması! "İlk 11'de yer alabilmesi..." 01:01