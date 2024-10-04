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Haberler Galatasaray

Yunus yetmedi

Son dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çeken Yunus Akgün, Letonya’da yine dikkat çekti. 24 yaşındaki yıldız, RFS önünde 1 gol, 1 asistle yıldızlaşsa da 3 puana yetmedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Yunus yetmedi

Avrupa Ligi'nde 2. haftada Letonya'da RFS'ye karşı 2-0 öne geçse de 2-2 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray'da Yunus Akgün başarılı performansını sürdürdü. Bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çeken Yunus, Avrupa Ligi'nde de öne çıktı. Letonya'da 1 gol, 1 asistle sivrilen 24 yaşındaki futbolcu, özellikle Mertens'in golü öncesi attığı çalımlarla beğeni topladı. Yunus, geçen hafta da PAOK karşısında ağları havalandırmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesapları da Yunus Akgün paylaşımı yaparak son 2 haftada 2 gol atmasına dikkat çekti. Galatasaray'ın İngilizce hesabından da 'Mini Messi' paylaşımı geldi.

İYİ OLMADI

Yunus Akgün, 2-0'dan 2-2'ye gelmesine üzgün olduklarını belirtti, "Üzgünüz. İçeri girmeden gol yememiz iyi olmadı. Kimse merak etmesin. Hedeflerimiz büyük" dedi.

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